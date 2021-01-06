تمويل مشروعات الطاقة المتجددة في ورشة عمل بمعرض إحلال المركبات

اختتمت فعاليات اليوم الثالث من المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة بعقد ورشة عمل تحت عنوان "تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة"، بمشاركة أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، التابع لاتحاد الصناعات المصرية، وعمرو القناوي، الخبير المالي بمركز تحديث الصناعة.تناولت ورشة العمل دور مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ومشروعاته الموجهة للطاقة الجديدة والمتجددة وأهميتها وآليات التمويل والدعم الفني، فضلًا عن الخدمات الفنية والتمويلية التي يقدمها مركز تحديث الصناعة للمصانع المصرية.وأكد المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي أن المكتب تم تدشينه 2002، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة ليكون دوره مساعدة المصانع في ترشيد طاقة التصنيع، فضلًا عن مراعاة مبادئ المسؤولية المجتمعية للشركات وتبني اهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المكتب يقدم خدمات فنية تتضمن إعداد الدراسات الخاصة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية في توليد الحرارة والبخار واستخدام الخلايا الفوتوفولتية لتوليد الكهرباء، والتطبيقات الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، بجانب دعم المصنعين المحليين لأنظمة الطاقة الشمسية عبر إنشاء الشبكة الوطنية لمصنعی نظم الطاقة المتجددة لتنفيذ منظومة متكاملة تستهدف وضع الاستراتيجيات والسياسات والاليات التنفيذية لدعم وتطوير التصنيع المحلي لنظم الطاقة المتجددة.وأوضح كمال أن المكتب يقدم خدمات تمويلية في صورة قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات الإنتاج الأنظف وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل إلى 7 ملايين جنيه مصري للقرض تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتی 5 سنوات متضمنة فترة سماح مدتها سنة واحدة.أضاف المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي أن المكتب أطلق مبادرتين هامتين أولهما مبادرة إنشاء تجمع للمبتكرين في مجال الطاقة المتجددة التي تستهدف عمل شراكة فعالة بين المعاهد البحثية والقطاع الخاص والجهات المعنية بمجال ابتكارات الطاقة المتجددة ومبادرة تطوير مجال الطاقة المتجددة من خلال الاشتراك في قاعدة بيانات المكتب لتنمية القطاع، لافتًا إلى أن المكتب قام بإقراض 20 مصنع ومزرعة لتطبيق تكنولوجيات الطاقات المتجددة بإجمالي 120 مليون جنيه من ختلف القطاعات فضلا عن اعداد 35 دراسة لتطبيقات الطاقة المتجددة.من ناحيته، استعرض عمرو قناوي، الخبير المالي بمركز تحديث الصناعة الدور التمويلي والاستشاري والتدريبي للمركز، لافتًا إلى أن المركز يعمل حاليًا على توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الجهات المانحة لتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسب فائدة بسيطة.أضاف أن المركز يوفر خدمات استشارية للمشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة التي تشمل الخدمات المالية ودراسات الجدوى والتخطيط والتحليل المالي والتكاليف والنظام المحاسبي لكافة المشروعات الإنتاجية والهادفة إلى الاستفادة من العمالة وتقليل المواد الخام، لافتًا إلى أن المركز يوفر برامج تدريبية للعاملين بالإدارات المالية بالقطاع الصناعي.أوضح أن المركز يقدم الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من البرامج التمويلية المختلفة المتاحة بالمؤسسات التمويلية لتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موجهًا الدعوة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتسجيل بمركز تحديث الصناعة للاستفادة من كافة الخدمات الفنية والمالية المتاحة بالمركز.