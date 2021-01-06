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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أسماء الفائزين بجائزة إحسان عبد القدوس في الرواية 2020

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:42 م
إحسان عبد القدوس
إحسان عبد القدوس
آلاء حسن
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أعلن صالون إحسان عبد القدوس الثقافى عن نتيجة مسابقته السنوية لعام 2020 في مجالات القصة القصيرة والرواية ونقدهما، اتساقا مع مواصلة البحث عن المواهب الأدبية وإتاحة الفرصة أمام كل صاحب قلم للمشاركة في إثراء الحركة ًمع دوره في الثقافية وتزويدها بالدماء الجديدة والواعدة.

وأعلن المسؤولون عن الجائزة أنه نظرا للظروف التى تمر بها البلاد فسوف يتم إرسال شهادات التقدير والجوائز النقدية بالبريد المسجل على عنوان كل فائز، مع التمنيات للجميع بعام سعيد وبدوام الصحة والعافية.

وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:

أولا: فرع القصة القصيرة
1- عبيرإمام محمد زكريا، عن قصتها "دخان المدينة".
2- إيمان على عبد الهادى، عن قصتها "وميض".
3- أحمد إسماعيل إبراهيم (أحمد الحلوانى)، عن قصته "إنكار".
4- إيمان سعيد شافعي سليمان عن قصتها "تسونامي العشق".
5- حسني محمد حسن عن قصته "سيدي مرزوق".

ثانيا: فرع الرواية
1- الدكتور صالح فؤاد عبده شعير، عن روايته "رحيق النساء".
2- شاهيناز محمد بهى الفقى، عن روايتها "يا شمس أيوب".
3- الدكتور عبد الرحيم أحمد سليمان عن روايته "أنات الخريف".
4- فتحي محمود إسماعيل عن روايته "هي عصاي".
5- هشام شعبان عوض محمد عن روايته "ثلاثة ورابعهم كلبهم".

ثالثا: فرع المقال النقدى
1- الدكتور أحمد محمد الصغير محمد، عن مقاله أشكال التجريب فى رواية "حذاء الفيللين" للروائى المصرى وحيد الطويلة.
2- الدكتور أحمد يوسف عزت صالح، عن مقاله "الألدب النانوى استخدام تقنية الجزيئات متناهية الصغر فى بنية القصة القصيرة جدا "عينة قصصية مختارة".
3- هند أحمد السيد محمد، عن مقالها الخطاب الحوارى فى روايات محمد جبريل رواية "مقصدى البوح ال الشكوى".
4- الدكتور محمد سيد محمد أبو العلا عن "نماذج ومذاهب فلسفية البطال القصة عند إحسان عبد القدوس".
5 - الدكتور محمد سمير عبد السالم عن مقاله "البحث المتجدد عن الهوية وأحاسيس التجاوز فى النص السردى قراءة لرواية األفيال لفتحى غانم".

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