محلية أسوان تعقد اجتماعًا بشأن استمرار تجميل المدينة (صور)

عقد العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، أجتماعًا وذلك بشأن استمرار أعمال معسكر النظافة والتجميل على مستوى المدينة.وتضمن متابعة أعمال النظافة والتطوير للارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري لمركز ومدينة أسوان.جاء ذلك بحضور كلا من: نواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ورؤساء الأحياء والقرى، ومشروع النظافة التابع للوحدة المحلية وقسم الصيانة بالوحدة وجراج المعدات بالوحدة وشركات النظافة المتعاقدة مع الوحدة المحلية للنظافة العامة.