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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم أسوان يشهد باكورة تدريبات «فن الإتيكيت فى مخاطبة القيادات»

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:39 م
تعليم أسوان
تعليم أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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شهد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم، بقاعة تدريبات ديوان المديرية، باكورة إنتاج المدربين المعتمدين بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وهو تدريب (فن الإتيكيت فى مخاطبة القيادات التعليمية)، والذى استهدف عدد من مديرى المدارس بمختلف المراحل بإدارة أسوان التعلمية.

وذلك بحضور (عبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام - منال غريب مدير فرع أكاديمية المعلمين بأسوان - عدد من مدربى الأكاديمية الأكفاء "محاضرين فى تدريب اليوم" وهم خالد حسن - بلال محمد شحتو - إيمان رجب).

وبدأت فعاليات التدريب بكلمة الوزارة، والتى رحب خلالها بالحضور، وقدم الشكر للمدربين على الجهد الذى بذلوه خلال الفترة الماضية لإعداد مادة علمية قيمة تفيد أكبر عدد من العاملين بتعليم أسوان، بعدها أكد وكيل الوزارة على أهمية هذا التدريب، حيث لابد أن يكون لدى كل منا وعى بطريقة التعامل مع الآخرين، فمدير المدرسة مثلًا يتعامل مع عدد كبير من الأشخاص مابين طالب ومعلم وولى أمر وإدارى وعامل ومجلس أمناء ومدير إدارة ومتابعة إدارة ورئيس مدينة ومتابعة محافظة....إلخ، ومن المفترض عليه أن يعامل كل فرد منهم بطريقة لائقة تحقق الرضا لدى الطرف الآخر، ومن الممكن أن يقابل مدير المدرسة مسئول عصبى أو يتحدث بطريقة غير لائقة أو بها تعالِي (لو انت مدير ناجح هتحتوى الموقف وتشعره بغلطه بمنتهى الذوق لأن لسانك هو ما يصنع الود بينك وبين المسئول، والمفروض أن المدير يعرف مين رئيسه وسلطاته ومين مرؤسيه وواجباتهم ودورك انت كمدير فى معاملة الطرفين).

وأكد وكيل الوزارة أن تغيير سلوكنا نحو الأفضل سيسهم بشكل كبير فى إنجاز العمل وبث روح التعاون بين أسرة المدرسة ونبذ التعصب والاصطدام بين الأطرف، مقدمًا الشكر للجميع ومؤكدًا أن تدريب اليوم سيتم تعميمه بمختلف الإدارات، سواء مباشر أو أونلاين، لتعم الفائدة على أكبر عدد من العاملين بتعليم أسوان.

الجدير بالذكر أن تدريب اليوم تناول عدة عناصر أهمها (إتيكيت التعامل الرسمى والاجتماعى - اتيكيت الحديث وكيفية إدارة الحديث -اتيكيت الهيئة الخاص بالسلام والمصافحة ولغة الجسد والمظهر والوقوف والجلوس - اتيكيت الحفلات الخاص ببطاقة الدعوة والاستقبال والترحيب والتقديم والتعارف) كما تناول التدريب وسائل التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) وكيفية التعامل معها، وكذلك كيفية التعامل مع الرؤساء والتعامل مع المرؤسين، وأهم قواعد الاتيكيت الواجب مراعاتها عند إدارة الاجتماع أو حضور اجتماع، بالإضافة إلى المكاتبات والرسائل وتعريفها وأنواعها والخصائص الجديدة للمكاتبات الإدارية وأغراض المكتبات الإدارية والصيغة الإدارية للمكاتبات، فضلًا عن التصميم المثالي للمكاتبات الإدارية، وانتهى التدريب بتناول الأخطاء الشائعة عند كتابة الرسائل الإدارية وأهميه مراعاة المواصفات الشكلية في تصميم المكتبات الإدارية.

وقبيل إنتهاء التدريب تحاور السادة المدربين مع السادة المتدربين (مدراء المدارس) حول إيجابيات وسلبيات التدريب والعناصر التى عززها التدريب وكذلك النقاط التى أغفلها.

وانتهى التدريب بتأكيد السيد وكيل الوزارة على ضرورة استكمال التدريب بمجموعات أخرى خلال الاسبوع المقبل، وليس فقط فى إدارة أسوان ولكن بجميع الإدارات التعليمية، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

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