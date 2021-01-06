وكيل تعليم أسوان يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية للجمعيات التعاونية

ترأس الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمكتبه اليوم، اجتماع اللجنة التنسيقية للجمعيات التعاونية بعضوية وحضور (جابر أحمد محمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني بأسوان - الأمير حسين نائب مدير الشئون القانونية - فايزة سعد موجه عام المالى والإدارى - سلمى محمود موجه عام التربية الاجتماعية - أشرف محمود مدير الاتحاد).وبعد التعارف بين أعضاء اللجنة وعرض اختصاصاتها، قامت اللجنة بمناقشة أهمية التوعية بالجمعية التعاونية ودورها وشروطها واللائحة التنفيذية المنظمه لعملها، وكذلك أهمية قيام مديري المدارس بالتنسيق مع التربية الاجتماعية بعقد ندوات تثقيفية لتوضيح دور الجمعية التعاونية وكيفية إدارتها.بعدها تم مناقشه أبرز المشكلات التي تواجه الجمعيات التعاونية بالمدارس منها، الرحلات التي تنظمها الجمعية التعاونية، وسبل تأمين الجمعيات ضد السرقات بما يتناسب وطبيعة كل مدرسة، ومناقشة المشكلة الخاصة بتولى أحد العاملين داخل المدرسة لمهام (أمين الجمعية)، بعدها تناول الاجتماع مشكلة أن هناك مدارس لا يوجد بها مكان يكون مقر للجمعية.وخلال الاجتماع ناقش الأعضاء القرار الوزارى الخاص بالجمعيات التعاونية، وتم اقتراح بعض البنود الخاصة باللوائح والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات تمهيدًا لرفعها إلى الاتحاد العام المركزى بالقاهرة، لبحث امكانية تعديلها.وانتهى الاجتماع بتأكيد وكيل الوزارة أن توجيه التربية الاجتماعية سيقوم بإعداد نشرة لتوزيعها على جميع المدارس، يتم خلالها التنبيه عليهم بضرورة توفير مكان للجمعية التعاونية وكيفية إدارتها بالشكل القانونى السليم.ووعد بحل جميع المشكلات المطروحة وتفعيل عمل الجمعيات بالمدارس وتذليل العقبات التى تواجهها.