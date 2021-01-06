لحظة اقتحام أنصار ترامب للكونجرس رفضًا لفوز بايدن (فيديو)

تداول نشطاء ووسائل الإعلام الأمريكي لقطات مصورة تظهر لحظات اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكونجرس لمنعه من التصديق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة على منافسه ترامب.وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية باختفاء الشرطة من الكونجرس في العديد من قاعاته وسط مخاوف من وقوع أعمال عنف وشغب داخل الكونجرس.وتكافح قوات الشرطة من أجل تأمين النواب الذين جاءوا للتصويت على نتيجة الانتخابات.وأوقف الكونجرس الأمريكي، مساء اليوم، جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية نتيجة اقتحام أنصار الرئيس المنتخب جو بايدن الكونجرس اعتراضا على اعتزامه إعلان فوز بايدن.وأغلقت الشرطة الأمريكية بعض القاعات على النواب من أجل حمايتهم في حين غادر مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي رئيس مجلس الشيوخ، الكونجرس بعد اقتحام المتظاهرين شرفات ومباني الكونجرس.وبدأت- مساء اليوم- جلسة الكونجرس الأمريكي بشقيه الشيوخ والنواب للتصديق بشكل نهائي على فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة وهزيمة الرئيس الحالي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة.وتوافد مناصرو الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على مبنى الكونجرس في واشنطن رفضا لإعلان هزيمته في انتخابات الرئاسة أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.