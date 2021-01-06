بعد إخلاء سبيله.. الصور الأولى لسيف الدين أحمد المتهم بقضية الفيرمونت

حصل موقع "الدستور" على الصور الأولى لسيف الدين أحمد المتهم بقضية الفيرمونت عقب إخلاء سبيله، وخروجه من القسم تنفيذا لقرار النيابة العامة.وكانت النيابة العامة أمرت اليوم بإخلاء سبيل نازلي مصطفى وسيف الدين أحمد على خلفية اتهامهما في قضية فندق الفيرمونت.وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تحقيقًا قضائيًّا وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها ومنها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود، وفى 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة إلا أنه تبين هروب بعضهم وأمرت بملاحقتهم دوليا.