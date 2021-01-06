مساعد وزير الخارجية الأمريكي يبدأ زيارة للجزائر تستمر يومين

بدأ ديفيد شنكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الأربعاء، زيارة إلى الجزائر تستمر يومين.وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مساء اليوم الأربعاء، فإن شنكر سيلتقي خلال زيارته بوزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم.وقال البيان إن هذه الزيارة ستكون فرصة لتعزيز الحوار والتشاور بين الجزائر والولايات المتحدة حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الصحراء الغربية، والوضع في ليبيا والساحل الأفريقي.