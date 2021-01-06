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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مساعد وزير الخارجية الأمريكي يبدأ زيارة للجزائر تستمر يومين

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:35 م
ديفيد شنكر
ديفيد شنكر
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بدأ ديفيد شنكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الأربعاء، زيارة إلى الجزائر تستمر يومين.

وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مساء اليوم الأربعاء، فإن شنكر سيلتقي خلال زيارته بوزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم.

وقال البيان إن هذه الزيارة ستكون فرصة لتعزيز الحوار والتشاور بين الجزائر والولايات المتحدة حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الصحراء الغربية، والوضع في ليبيا والساحل الأفريقي.

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