ارتفاع إصابات فيروس كورونا في موريتانيا لـ15111

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء الأربعاء، تسجيل 130 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة المويتانية، في بيان الأربعاء، إنه تم تسجيل تعافي 166 حالة من الفيروس، ووفاة 6 حالات، وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 15111 إصابة و373 وفاة.