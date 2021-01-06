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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«دور الثقافة الرقمية فى الحفاظ على التراث».. ندوة عبر «زووم»

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:31 م
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
آلاء حسن
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تنظم لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها المهندس زياد عبد التواب ومساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمى، ندوة تحت عنوان "دور الثقافة الرقمية فى الحفاظ على التراث المصري" أونلاين، وذلك في تمام الثامنة من مساء الخميس الموافق 14 يناير الجاري.

يدير الندوة المهندس زياد عبد التواب مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك بها كل من: الدكتور فتحي صالح أستاذ هندسة الحاسبات بكلية الهندسة جامعة القاهرة والمؤسس والمدير الشرفي لمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي CULTNAT والسفير السابق باليونسكو، الدكتور أحمد الشربيني أستاذ نظم وشبكات الاتصالات كلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتورة ياسمين الشاذلي مركز البحوث الأمريكي ARCE والمشرف على إدارة المنظمات الدولية للتراث الثقافي بوزارة السياحة والآثار سابقا.

تتناول الندوة الحديث حول استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأدوات التحول الرقمي الحديثة فى المساهمة في الحفاظ على التراث المصري ونشر التجارب السابقة والجهود الحالية وكذا التوجهات المستقبلية.

تقام الندوة من خلال برنامج زووم؛ ويمكن لمن يرغب في حضور الندوة أونلاين والمشاركة بالمناقشات والمداخلات تسجيل الحضور من خلال الرابط التالي:
https:zoom.usj97659860583?pwd=ZCtYZzMxbE5TQXQyWXNnWkNlL0tHdz09

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