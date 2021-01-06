البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بدون حضور شعبي

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، قداس عيد الميلاد المجيد من كنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي بدون حضور شعبي، في إطار الإجراءات الوقائية التى تتخذها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.ودخل البابا تواضروس الثاني إلى الكنيسة وسط مجموعة من الآباء الأساقفة والرهبان والشمامسة بملابسهم الطقسية المميزة، وهم يحملون الصلبان، مرددين الألحان الخاصة بعيد الميلاد المجيد، حيث تزينت الكنيسة بالورود ابتهاجا بالعيد.وقال القس بولس حليم- في تصريح له- إن صلاة قداس عيد الميلاد المجيد سيتم نقلها عبر التليفزيون المصري والقنوات الفضائية القبطية، والصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة.وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس لن يستقبل المهنئين الرسميين بالعيد غدا في المقر البابوي كما هو معتاد، في إطار الإجراءات التى تتبعها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وقدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة لجموع الأقباط في كل العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم الأربعاء.