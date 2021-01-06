«بنس يهرب».. أنصار ترامب يقتحمون الكونجرس رفضًا لفوز بايدن

أوقف الكونجرس الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية نتيجة اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الكونجرس اعتراضا على اعتزامه إعلان فوز بايدن.وأغلقت الشرطة الأمريكية بعض القاعات على النواب لحمايتهم، بينما غادر مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي رئيس مجلس الشيوخ، الكونجرس.وبدأت مساء اليوم جلسة الكونجرس الأمريكي بشقيه الشيوخ والنواب للتصديق بشكل نهائي على فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة وهزيمة الرئيس الحالي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة.وتوافد مناصرو الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على مبنى الكونجرس في واشنطن رفضًا لإعلان هزيمته في انتخابات الرئاسة أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.جاء ذلك بعد دعوة ترامب في خطاب له أنصاره للزحف نحو مبنى الكونجرس والاعتراض على تزوير الانتخابات من قبل الحزب الديمقراطي.