السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب بعيد الميلاد المجيد
الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:36 م
هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وكتبت السيدة انتصار السيسى على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتقدم بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أعاده الله علينا بالخير والسلامة والمحبة والمزيد من التماسك والترابط على شعب مصر الأصيل.. كل عام وأنتم بخير".
وكتبت السيدة انتصار السيسى على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتقدم بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أعاده الله علينا بالخير والسلامة والمحبة والمزيد من التماسك والترابط على شعب مصر الأصيل.. كل عام وأنتم بخير".