الأنبا كيرلس يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية مار يوحنا الحبيب

ترأس الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، اليوم الأربعاء، صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية مار يوحنا الحبيب بنجع حمادي.وشارك في صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، عدد من كهنة الكاتدرائية وعلى رأسهم القمص لوقا هلال وكيل المطرانية والقمص تيموثاوس داود والقمص عازر اندراوس بالإضافة إلى عدد من شمامسة الكنيسة.وكشف الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، ترتيبات عيد الميلاد المجيد الذي يحل في السابع من يناير الجاري، قائلا: "قررنا أن تقتصر قداسات عيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس المجيد على الآباء الكهنة والشمامسة فقط دون حضور شعبي"، في ظل تطورات الحالة الصحية وانتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف أسقف نجع حمادي: "سيتم إلغاء جميع احتفالات عيد الميلاد المجيد، بما فيها استقبال المهنئين صباح يوم العيد، ويستمر حضور القداسات بنسبة 25 % من مساحة الكنيسة بالحجز المسبق".