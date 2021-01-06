عضو برجال الأعمال: المجمعات الصناعية الجديدة تساهم في توفير فرص العمل

قال المهندس عمرو فتوح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمرى بدر، إن المصانع حريصة على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة وصحة العمال، فضلًا عن الحفاظ على حجم الإنتاج.وأضاف فتوح لـ"الدستور"، أن خطة الحكومة بتدشين المدن الجديدة والذكية مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرهما، بالإضافة إلى تدشين المجمعات الصناعية في جميع محافظات الجمهورية سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، وتوفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.وتابع عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمرى بدر، أن هناك قطاعات تأثرت بالفعل خلال أزمة وباء كورونا مثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يساهم بنسبة كبيرة في خفض نسبة البطالة، مشيدًا بدور الحكومة المصرية في إطلاق المبادرات والقرارات للحفاظ على الاقتصاد المصري من الركود خلال أزمة كورونا.