«التنسيق الحضاري» يسعى لتدشين أرشيف الحدائق التراثية إلكترونيًا

يحضر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، الأرشيف القومي للحدائق التراثية، ومن المقرر أن يكون متاحا عبر شبكة الإنترنت على موقع الجهاز، تتضمن استمارة حصر وتسجيل الحدائق التراثية من معلومات مثل: "اسم الحديقة - العنوان - تاريخ إنشاء الحديقة - المحددات - التوقيع المساحي (الموقع) - الجهة المالكة - جهة الإدارة - النبذة التاريخية للحديقة - رفع الوضع الراهن - رصد النباتات - عناصر الفرش - عناصر المباني.يتكون الأرشيف من الحدائق التراثية التي تم تسجيلها ومؤهلة للتوثيق بالأرشيف القومي، مثل: حديقة الحيوان، الحديقة اليابانية، وحديقة عين حلوان.يهدف الأرشيف القومى للحدائق التراثية إلى إنشاء قاعدة معلومات شاملة للوضع الأصلي لجميع الحدائق متضمنة كل أنواع وأصناف الأشجار والنباتات وكل محتويات الحديقة من مبان ومنشآت لدعم عمليات الحفاظ والارتقاء.