رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارًا بتشكيل مركز بحوث الطاقة الجديدة

أصدار الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مركز بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة المنوفية، وهى وحدة ذات طابع خاص لها الاستقلال الفني والمالي والإداري لمدة عامين على النحو التالي: –1- أ.د رئيس الجامعة رئيسًا2- أ.د نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب للرئيس3- أ.د عميد كلية الهندسة عضوًا4- أ.د عميد كلية العلوم عضوًا5- أ.د مجدى سعيد أبو غزالة أستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم (مديرالمركز) عضوًا6- د جابر مليجى عصر – أستاذ متفرغ بقسم هندسة القوي الميكانيكية بكلية الهندسة - عضوًا7- د إسماعيل محمد صقر أستاذ مساعد بقسم القوي الميكانيكية بكلية الهندسة - عضوًا8- د محمد نوار مدرس مساعد بكلية العلوم - عضوًا9- المهندس حاتم صلاح الرومي – رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتوفير الطاقة – عضوًا من الخارج10- د عبلة عبد المعطى جادو – الخبير السابق بوزارة الكهرباء - عضوًا من الخارج