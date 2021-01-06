رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارًا بتشكيل مركز بحوث الطاقة الجديدة
الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:09 م
أصدار الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مركز بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة المنوفية، وهى وحدة ذات طابع خاص لها الاستقلال الفني والمالي والإداري لمدة عامين على النحو التالي: –
1- أ.د رئيس الجامعة رئيسًا
2- أ.د نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب للرئيس
3- أ.د عميد كلية الهندسة عضوًا
4- أ.د عميد كلية العلوم عضوًا
5- أ.د مجدى سعيد أبو غزالة أستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم (مديرالمركز) عضوًا
6- د جابر مليجى عصر – أستاذ متفرغ بقسم هندسة القوي الميكانيكية بكلية الهندسة - عضوًا
7- د إسماعيل محمد صقر أستاذ مساعد بقسم القوي الميكانيكية بكلية الهندسة - عضوًا
8- د محمد نوار مدرس مساعد بكلية العلوم - عضوًا
9- المهندس حاتم صلاح الرومي – رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتوفير الطاقة – عضوًا من الخارج
10- د عبلة عبد المعطى جادو – الخبير السابق بوزارة الكهرباء - عضوًا من الخارج
1- أ.د رئيس الجامعة رئيسًا
2- أ.د نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب للرئيس
3- أ.د عميد كلية الهندسة عضوًا
4- أ.د عميد كلية العلوم عضوًا
5- أ.د مجدى سعيد أبو غزالة أستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم (مديرالمركز) عضوًا
6- د جابر مليجى عصر – أستاذ متفرغ بقسم هندسة القوي الميكانيكية بكلية الهندسة - عضوًا
7- د إسماعيل محمد صقر أستاذ مساعد بقسم القوي الميكانيكية بكلية الهندسة - عضوًا
8- د محمد نوار مدرس مساعد بكلية العلوم - عضوًا
9- المهندس حاتم صلاح الرومي – رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتوفير الطاقة – عضوًا من الخارج
10- د عبلة عبد المعطى جادو – الخبير السابق بوزارة الكهرباء - عضوًا من الخارج