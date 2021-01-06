إحالة متهمين بالشروع فى قتل سائق بالسلام للجنايات

أمرت نيابة السلام، اليوم الأربعاء، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهما بسرقة "توك توك" بالإكراه في منطقة النهضة والشروع في قتل سائقه بالسلاح الأبيض.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين هما "حسن.ج"، و"محب.ع"، عاطلان، وأقرا بارتكابهما جريمة سرقة "توك توك" بالإكراه من صاحبه وشروعهما فى قتله بطعنه بالسلاح الأبيض، كما أقرا بأنهما وراء سرقة 5 تكاتك بمنطقتى السلام والنهضة وتمكنا من بيع ٣ منهم بمبلغ ١٢ ألف جنيه للتوك توك الواحد.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام بشروع عاطلين في قتل سائق لسرقة "توك توك" منه بالإكراه.وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وأقرا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن مكان "التوك توك"، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.