أسقف الوادي الجديد يترأس قداس عيد الميلاد

ترأس الأنبا أرسانيوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالوادي الجديد، مساء الأربعاء، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء مريم مقر المطرانية.واقتصرت الحضور بصلوات قداس العيد على عدد محدود من الشمامسة والكهنة، دون حضور شعبي، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتسببت الموجة الأولى من فيروس كورونا في إلغاء احتفالات عيد الميلاد؛ فاحتفلت الكنائس المسيحية بالعيد في أجواء غير مسبوقة وسط إجراءات احترازية في ظل ما اتخذته الدولة من قرارات للحد من تفشي فيروس كورونا.