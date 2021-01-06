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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة بأختام مزورة بشرق الإسكندرية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:02 م
ضبط لحوم مذبوحة خارج
ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة
هبه عويضه
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تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تحت اشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية، من ضبط لحوم بأحد المطاعم مذبوحة خارج السلخانة، واخري مختومة بأختام مزورة بشرق الإسكندرية.

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة، وإشراف رضا حسن رئيس الرقابة، تحت رئاسة حي شرق بالاشتراك مع الطب البيطري للاختصاص بشن حملات على نطاق الإدارة والتي أسفرت عن ضبط 75 كجم لحوم بأحد المطاعم مذبوحة خارج السلخانة، وضبط 17 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة وعليها أختام مزورة لدى أحد الجزارين.

كما تم تحرير 10 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير 7 محاضر عدم اعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

جاء ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق ومحلات اللحوم والمطاعم بمناسبة أعياد الأخوة الأقباط.

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