رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

جاليري «مشربية» يستضيف المعرض الأخير للبهجوري

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:59 م
جريدة الدستور
خالد حماد
طباعة
تحت عنوان"اسكتشات".. يستضيف جاليري مشربية معرض الفنان التشكيلي جورج البهجوري، يأتي المعرض في سياق تكريم لمسيرة الفنان جورج البهجوري في الفن والحياة. رسمًا لكونه جزءًا لا يتجزأ من شخصيته، لم يستطع بهجوري طوال حياته أن يمنع نفسه من الرسم - مثل هوس رائع - محيطه اليومي، سواء كان مشهدًا جميلًا أو في مقهاه اليومي.

وأشار جاليري مشربية إلى أن هذا المعرض من المفترض أن يكون آخر معارض الفنان العالمي جورج البهجوري.

ينقسم هذا المعرض إلى أقسام مختلفة تتراوح ما بين الصور الشخصية، والعاري وإلى مشاهد الشوارع، ويؤكد أيضًا على قدرة بهجوري على خلق عالم كامل من خلال مجرد خط أسود بسيط. وجل ما تضيفه الألوان إلى تلك التراكيب فهو مجرد لمسة من الحسية، وليذكرنا دائمًا بحرية التعبير التي ميزت إنتاجه بأكمله.

يشار إلى أن المعرض سيفتح أبوابه للجمهور في الـ17 من يناير الجاري بجاليري مشربية وسط البلد.

موضوعات متعلقة

«بنس يهرب».. أنصار ترامب يقتحمون الكونجرس رفضًا لفوز بايدن

بعد إخلاء سبيله.. الصور الأولى لسيف الدين أحمد المتهم بقضية الفيرمونت

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

وفاة أول طفلة مصابة بفيروس كورونا فى البحيرة

الصور

image description

إعلان نتيجة انتخابات مجلس أمناء محافظة دمياط

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

الأكثر قراءة

بعد إخلاء سبيله.. الصور الأولى لسيف الدين أحمد المتهم بقضية الفيرمونت

خلال ساعات.. مصطفى محمد ينتقل إلى الدوري الفرنسي

خاص.. حازم إمام يكشف حقيقة تعيينه بمجلس النواب

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

تردد قناة العربية 2021

النمسا: توزيع لقاح «كورونا» الأسبوع المقبل

خبيرة صحية وسياسية: التوتر الجيوسياسي زاد من سوء جائحة كورونا

أيام زمان

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

جميلة الجميلات: خطفت الأنظار ورفض والدها زواجها من أنور وجدي

عبدالوارث عسر.. ترك وظيفة المالية وقدم عددًا من النجوم للساحة الفنية

مقالات الرأي
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
خالد عكاشة
إلى أين تذهب إثيوبيا؟!
المزيد

الثقافة

«التنسيق الحضاري» يسعى لتدشين أرشيف الحدائق التراثية إلكترونيًا

أسماء الفائزين بجائزة إحسان عبد القدوس في الرواية 2020

«دور الثقافة الرقمية فى الحفاظ على التراث».. ندوة عبر «زووم»

جاليري «مشربية» يستضيف المعرض الأخير للبهجوري