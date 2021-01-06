جاليري «مشربية» يستضيف المعرض الأخير للبهجوري

تحت عنوان"اسكتشات".. يستضيف جاليري مشربية معرض الفنان التشكيلي جورج البهجوري، يأتي المعرض في سياق تكريم لمسيرة الفنان جورج البهجوري في الفن والحياة. رسمًا لكونه جزءًا لا يتجزأ من شخصيته، لم يستطع بهجوري طوال حياته أن يمنع نفسه من الرسم - مثل هوس رائع - محيطه اليومي، سواء كان مشهدًا جميلًا أو في مقهاه اليومي.وأشار جاليري مشربية إلى أن هذا المعرض من المفترض أن يكون آخر معارض الفنان العالمي جورج البهجوري.ينقسم هذا المعرض إلى أقسام مختلفة تتراوح ما بين الصور الشخصية، والعاري وإلى مشاهد الشوارع، ويؤكد أيضًا على قدرة بهجوري على خلق عالم كامل من خلال مجرد خط أسود بسيط. وجل ما تضيفه الألوان إلى تلك التراكيب فهو مجرد لمسة من الحسية، وليذكرنا دائمًا بحرية التعبير التي ميزت إنتاجه بأكمله.يشار إلى أن المعرض سيفتح أبوابه للجمهور في الـ17 من يناير الجاري بجاليري مشربية وسط البلد.