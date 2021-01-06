وكيل صحة المنوفية يعفي مدير مستشفى الصدر من مهام عمله

أصدر الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أمرا تنفيذيا بإعفاء الدكتور إيهاب محمود حليم، مدير مستشفى الصدر بشبين الكوم من القيام بأعمال مدير المستشفى، وندب الدكتور أسامة محمد منصور، للقيام بأعمال مدير مستشفى الصدر لمدة 3 شهور بداية من اليوم.وجاء الأمر التنفيذي الصادر من مديرية الصحة بالمنوفية، استنادا على القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، وعلى القانون رقم 43 لسنة 79 بشأن نظام الحكم المحلي وتعديلاته، وعلى موافقة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.جاء ذلك بعد يوم واحد من واقعة إلقاء أهالي ميت خلف التابعة لمركز شبين الكوم، بالمنوفية، القبض على سائق سيارة خدمات مستشفيات، مختص بنقل أسطوانات الأكسجين، عقب إلقائه 10 أسطوانات بمنطقة قبل وصوله المستشفى، واتهمه الأهالي بالتواطؤ مع آخرين لبيع الأسطوانات في السوق السوداء، واستغلال الأزمة لتحقيق مكاسب.وقام الأهالي بالتواصل مع مدير مستشفى حميات ميت خلف، الذي أكد خلال فيديو لأحد الأهالي، أن الأسطوانات تخص مستشفى الصدر، كما تواصل الأهالي مع مركز شرطة شبين الكوم والجهات المعنية للتحقيق في الواقعة.