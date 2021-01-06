أساقفة الكنيسة يشاركون بقداس عيد الميلاد فى وادى النطرون

شارك عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في قداس عيد الميلاد المجيد بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، من بينهم الأنبا ميخائيل أسقف كنائس حدائق القبة، والأنبا مرقس مطران كنائس شبرا الخيمة والأنبا أنجيلوس أسقف كنائس شبرا الشمالية.وترأس البابا تواضروس قداس ليلة عيد الميلاد المجيد دون حضور شعبي، فيما تبث القنوات الفضائية والتليفزيون المصري قداس البابا على الهواء مباشرة.وتسببت الموجة الأولى من فيروس كورونا في إلغاء احتفالات عيد القيامة؛ فاحتفلت الكنائس المسيحية بالعيد في أجواء غير مسبوقة وسط إجراءات احترازية في ظل ما اتخذته الدولة من قرارات للحد من تفشي فيروس كورونا.