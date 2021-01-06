«الإفتاء» تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد: «دامت مصر وطنا حافظا وحاميا»
الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:39 م
أميرة العنانيطباعة
هنأت دار الإفتاء الكنيسة الأرثوذكسية وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط، بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.
وأضافت الدار، عبر حسابها على «فيسبوك»، الأربعاء: «دامت مصر وطنا حافظا وحاميا لنا جميعا. ودام شعبها في أعياد وأفراح، كل عام ومصر كلها بكل خير وعافية».
وأضافت الدار، عبر حسابها على «فيسبوك»، الأربعاء: «دامت مصر وطنا حافظا وحاميا لنا جميعا. ودام شعبها في أعياد وأفراح، كل عام ومصر كلها بكل خير وعافية».