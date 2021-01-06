«الإفتاء» تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد: «دامت مصر وطنا حافظا وحاميا»

هنأت دار الإفتاء الكنيسة الأرثوذكسية وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط، بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.وأضافت الدار، عبر حسابها على «فيسبوك»، الأربعاء: «دامت مصر وطنا حافظا وحاميا لنا جميعا. ودام شعبها في أعياد وأفراح، كل عام ومصر كلها بكل خير وعافية».