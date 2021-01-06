"مصر قلعة الوطنية".. السيسي يهنئ المصريين بعيد الميلاد المجيد

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري، بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وقال في تدوينة على "فيسبوك": "كل عام والشعب المصري بخير بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، التي تؤكد أن مصر قلعة الوطنية، وأن شعبها ما زال-وسيبقى دائماً- يضرب المثُل العظيمة والفريدة في التعايش بين مختلف العقائد والأديان بودٍ عميق ووحدة صلبة. كل عام وأنتم بخير. تحيا مصر".