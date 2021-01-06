حملات مكثفة على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا بمناسبة أعياد الميلاد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، برئاسة اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى عن خطة استعدادها لاستقبال أعياد الميلاد المجيد، والتى شملت تكثيف الحملات على الأسواق ومحلات الجزارة ومتابعة المخابز، بالإضافة إلى فتح المجازر الرسمية خلال فترة أعياد الميلاد.وأكد السايس أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ضمن خطة المحافظة بتكثيف الرقابة على المحلات والأسواق والمخابز البلدية مع اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.من جانبها، قامت الوحدة المحلية لمجلس قروى تونا الجبل برئاسة حسين عبدالله رئيس القرية بشن حملة تموينية على المخابز البلدية والمجازر العمومية بنطاق الوحدة، بالتعاون مع إدارة تموين المركز، وأسفرت الحملة عن تحرير 9 مخالفات لعدد من المخابز البلدية بنطاق دائرة الوحدة ما بين "نقص وزن ـ عدم إعطاء بون صرف ـ عدم الإعلان عن ميعاد التشغيل ـ عدم نظافة أدوات العجن ـ غير مطابق للمواصفات"، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونيّة حيال المخالفين.وأكد رئيس المركز ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع اللحوم والمخابز البلدية والأسواق بجميع قرى المركز والمدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأن هذه الإجراءات تأتي بهدف ضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.