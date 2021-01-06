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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

جامعة القاهرة البداية.. كيف يُمكن تكريم شهداء الجيش الأبيض وذويهم؟

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:32 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
إيناس سعيد
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منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، كانت الأطقم الطبية في الصفوف الأولى لمواجهة الوباء الذي اجتاح العالم أجمع، وظلوا في مكانهم صامدين يؤدون رسالتهم بكل عزم وقوة، ينقذون آلاف الأرواح التي استنجدت بهم بعد المولى عز وجل، إلى أن فقدت مصر عشرات من أطباءها وفرق التمريض وغيرها من الأطقم الطبية.

وفي تصريح سابق للدكتورة نجوى الشافعي، وكيل النقابة العامة للأطباء، فإن عدد شهداء الأطقم الطبية بلغ نحو 250 طبيبا في صفوف الأطباء، بينما يتشابه الرقم أو أقل ليس بشكل كبير في صفوف التمريض، يليهم الصيادلة في المتربة الثالثة، مضيفة أن عدد الإصابات في صفوف الأطباء طبيعي وتكون الأعلى حيث أنهم في خطوط المواجهة الأولى، حيث اقتربت منذ بداية الجائحة من 10 آلاف إصابة مؤكدة أن هذا كان متوقعًا.

في هذا الصدد وجهت النقابة العامة لأطباء مصر، الشكر لجامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، في بيان لها، وأوضحت فيه أن جامعة القاهرة قدمت نموذج في تكريم شهداء الجيش الأبيض من الأطباء الذي ضحوا بأرواحهم في الصفوف الأولى لمواجهة جائحة كورونا، من خلال إعفاء أبناء شهداء الجيش الأبيض من المصروفات الجامعية في كافة البرامج الدراسية.

أطباء يوضحون لـ"الدستور" كيف يمكن تكريم شهداء الجيش الأبيض وذويهم لتذكر دورهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد والتضحية بحياتهم.

 معاش شهري ودعمهم في السلع التموينية وركوب المواصلات مجانا
قال الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، إن فقد الحياة هو مأساة على باقي أفراد الأسرة وبالنسبة للأطقم الطبية، فهناك مقترحات بإصدار قانون بدفع تعويض مناسب لأسر شهداء الجيش الأبيض نتيجة فقدانهم لحياتهم نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح عز العرب، في تصريح لـ"الدستور"، أن الخطوة التي اتخذتها جامعة القاهرة في إعفاء أبناء الأطقم الطبية من المصروفات الدراسية خطوة مهمة جدا يجب أن تتجه لها الجامعات الأخرى، مضيفًا كذلك يمكن إعفاءهم من ركوب المواصلات العامة بشكل مجاني.

وأضاف أن كثير من الأطقم الطبية حُرموا من بطاقات دعم السلع التموينية نتيجة لبعض الاعتبارات الوظيفية، هنا يمكن أن نعيد دعمهم في السلع التموينية مرة أخرى كنوع من تخفيف العبء عليهم كعنصر مساعدة حياتية لذويهم. 

وتابع أن زيادة المعاشات يجب أن تتم من خلال إصدار قانون لا من خلال قرار للوزارة ففي حالة تغير قيادات الوزارة من الممكن إلغاء هذا القرار ويعودون إلى الصفر من جديد، ولكن من خلال القانون يصبح مُلزم إلى النهاية.

تكريم أسر شهداء الجيش الأبيض في الاحتفالات والمناسبات العامة
قال الدكتور سامح سمير، طبيب معالج بمستشفى حميات أسوان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي في أي محفل أو أي مناسبة يستغلها لتكريم المرأة وأبناء شهداء الجيش المصري، وبالتالي إذا تم استغلال هذه المناسبات في تكريم أسر شهداء الجيش الأبيض كذلك "أم أو زوجة أو ابنة أو اخت" سيكون تكريم عظيم ودليل أننا لم ننسى فضل شهدائنا من الأطقم الطبية.

وأوضح سمير، في تصريح لـ"الدستور"، أن هذا التكريم سيكون دليل أننا نتذكر دائما من وقف داخل الجبهة وفي الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد معرضين حياتهم وحياة أسرهم للخطر وهي رسالتهم الأساسية في الحياة.

وأكد أن مع الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد كان هناك دعم وتشجيع كبير للأطقم الطبية لتحفيزهم ومساندتهم لاستكمال طريقهم بكل عزم.

وتابع أنه يمكن للدولة أن تمنح أسر شهداء الأطقم الطبية اشتراكات مجانية لركوب وسائل المواصلات كنوع من الدعم، وكذلك يمكن أن تعمل الجامعات على إعفاءهم من المصروفات الدراسية مثلما فعلت جامعة القاهرة.

وأضاف أنه يمكن تقديم مبلغ شهري لأسر الشهداء كنوع من الدعم المادي، أو مبلغ يتم إيداعه في دفتر التوفير للأسر بحيث يكون مساندة لهم.

كانت جامعة القاهرة أطلقت مبادرة بتكريم أسر شهداء الجيش الأبيض من أبناء الجامعة الذين توفوا نتيجة مواجهة فيروس كورونا داخل مستشفيات قصر العيني، بالإضافة إلى إعفاء الطلاب من أبناء الأطباء شهداء فيروس كورونا من المصروفات الدراسية طوال فترة دراستهم، وهي المبادرة التي تم تعميمها من خلال المجلس الاعلي للجامعات.

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