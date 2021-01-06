النيابة تأمر بتفريغ كاميرات محيط اختفاء فتاة بالمطرية

أمرت نيابة المطرية، اليوم، بتفريغ كاميرات المراقبة فى محيط اختفاء فتاة عشرينية فور عودتها من زيارة شقيقتها لمعرفة خط سيرها.وتكثف الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية، جهودها في البحث عن فتاة "م.ع"، 20 سنة، والتي اختفت منذ يوم الأحد الماضي في ظروف غامضة.وقال والد الفتاة المختفية إن نجلته كانت في زيارة لشقيقتها بمدينة نصر يوم السبت الماضي، وخرجت من عندها يوم الأحد في تمام الساعة الثامنة صباحا متوجهة لمحل سكنها بدائرة القسم، ومنذ ذلك الحين أغلق هاتفها ولم يعلموا عنها شيئا، وأشار إلى أنه تواصل مع كل أصدقاء نجلته للتوصل لأى معلومة عنها لكنه لم يتوصل لشيء.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المطرية، من أحد الأشخاص يفيد باختفاء نجلته في ظروف غامضة، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.