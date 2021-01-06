غدًا.. حسين دعسة يناقش «طريق القلوب إلى النهر» بصدى ذاكرة القصة

يستضيف موقع صدى ذاكرة القصة المصرية، الكاتب الصحفي والقاص حسين دعسة، لمناقشة قصته "طريق القلوب إلى النهر".يدير الأمسية الناقد والأكاديمي مصطفى الضبع بحضور كل من الروائي والناقد سيد الوكيل، والناقد حمدي النورج، والشاعر والناقد عمر شهريار، والقاصة والناقدة مرفت يس، وذلك في السادسة مساء غد الخميس عبر خاصية الزووم.جدير بالذكر أن الكاتب والروائي حسين دعسة مستشار إعلامي سابق لوزير الثقافة الأردني، وله العديد من المؤلفات منها "دليل المؤسسات الثقافية في الأردن، فخر النساء زيد، متصوفة الفن والجمال، الحياة مع السينما، فى الاتجاه الصحيح".