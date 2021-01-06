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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل صحة البحر الأحمر يتابع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:39 م
وكيل صحة البحر الأحمر
وكيل صحة البحر الأحمر
علي عواد
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عقد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر بديوان المديرية بمديرى المستشفيات الخاصة، وذلك بحضور الدكتورة نرمين ناجى مدير عام الطب الوقائي، والدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد النجار مدير إدارة العلاج الحر، والدكتورة دعاء أبو القاسم مدير إدارة مكافحة العدوى، لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، والتنسيق على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات المشتبه بها والمؤكدة بأقسام العزل بالمستشفيات الخاصة وتواجد الفريق الطبى والالتزام بالواقيات الشخصية والالتزام بمعايير مكافحة العدوى والالتزام بخطوط سير المريض والطاقم الطبى والالتزام ببروتوكول العلاج المعتمد من اللجنة العلمية بوزارة الصحة ومراجعة اللجنة العلمية الفرعية بالمديرية حال الحاجة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، ضرورة متابعة توافر الأكسجين بالمستشفيات، والتأكد من معرفة القائمين بالعمل وإجراءات متابعة منظومة الأكسجين، ومتابعة السجلات بالمستشفيات الموضح بها حالات العزل المنزلي التي تم الكشف عليها بعيادات الفرز وأسباب اختيار الأطباء للعزل المنزلي وموضح به وجود عوامل خطورة من عدمه، ومتابعة حالات العزل المنزلي من خلال فرق متابعة حالات العزل المنزلى بالمديرية والتأكد من عدم تدهور الحالات بالمنزل.

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