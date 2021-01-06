نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط (صور)
الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:30 م
المنيا ـ على حسينطباعة
تفقد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، خلال جولته بمركز سمالوط، اليوم، مستشفى اليوم الواحد، ومستشفى سمالوط النموذجي، ومستشفى حميات سمالوط، وذلك للتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريض، ومتابعة مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وحسن معاملة المرضى.
رافق نائب المحافظ، الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والمهندس محمد سيد، رئيس مركز سمالوط.
وتابع نائب المحافظ مدى جاهزية الغرف المخصصة لعزل حالات كورونا بمستشفى اليوم الواحد، وأقسام الأطفال والغسيل الكلوي والحضانات بمستشفى سمالوط النموذجي، والتقى عددا من المرضى، واستمع لمطالبهم واقتراحاتهم لتحسين وتجويد الخدمة الطبية.
وعلى هامش جولته، تابع نائب المحافظ أيضا الإصلاحات في خط الصرف الصحي بشارع الصفصافة، والذي تسبب في قطع المياه عن مدينة سمالوط.
وكان محافظ المنيا ناشد جميع المواطنين بالتوجه المباشر إلى أقرب مستشفى في حالة الشكوى من أي أعراض أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص 16 مستشفى داخل محافظة المنيا لحالات كورونا، وتعمل جميعها بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.
رافق نائب المحافظ، الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والمهندس محمد سيد، رئيس مركز سمالوط.
وتابع نائب المحافظ مدى جاهزية الغرف المخصصة لعزل حالات كورونا بمستشفى اليوم الواحد، وأقسام الأطفال والغسيل الكلوي والحضانات بمستشفى سمالوط النموذجي، والتقى عددا من المرضى، واستمع لمطالبهم واقتراحاتهم لتحسين وتجويد الخدمة الطبية.
وعلى هامش جولته، تابع نائب المحافظ أيضا الإصلاحات في خط الصرف الصحي بشارع الصفصافة، والذي تسبب في قطع المياه عن مدينة سمالوط.
وكان محافظ المنيا ناشد جميع المواطنين بالتوجه المباشر إلى أقرب مستشفى في حالة الشكوى من أي أعراض أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص 16 مستشفى داخل محافظة المنيا لحالات كورونا، وتعمل جميعها بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط (صور)
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط (صور)
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط (صور)
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط (صور)
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط (صور)
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط (صور)
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط (صور)
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط (صور)
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط (صور)
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط (صور)
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط (صور)
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط (صور)
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط (صور)
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط (صور)