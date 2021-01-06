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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط (صور)

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:30 م
الدكتور محمد محمود
الدكتور محمد محمود أبوزيد
المنيا ـ على حسين
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تفقد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، خلال جولته بمركز سمالوط، اليوم، مستشفى اليوم الواحد، ومستشفى سمالوط النموذجي، ومستشفى حميات سمالوط، وذلك للتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريض، ومتابعة مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وحسن معاملة المرضى.

رافق نائب المحافظ، الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والمهندس محمد سيد، رئيس مركز سمالوط.

وتابع نائب المحافظ مدى جاهزية الغرف المخصصة لعزل حالات كورونا بمستشفى اليوم الواحد، وأقسام الأطفال والغسيل الكلوي والحضانات بمستشفى سمالوط النموذجي، والتقى عددا من المرضى، واستمع لمطالبهم واقتراحاتهم لتحسين وتجويد الخدمة الطبية.

وعلى هامش جولته، تابع نائب المحافظ أيضا الإصلاحات في خط الصرف الصحي بشارع الصفصافة، والذي تسبب في قطع المياه عن مدينة سمالوط.

وكان محافظ المنيا ناشد جميع المواطنين بالتوجه المباشر إلى أقرب مستشفى في حالة الشكوى من أي أعراض أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص 16 مستشفى داخل محافظة المنيا لحالات كورونا، وتعمل جميعها بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط (صور)
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط (صور)
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط (صور)
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط (صور)
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط (صور)
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط (صور)
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط (صور)
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط (صور)
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط (صور)
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط (صور)
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط (صور)
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط (صور)
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط (صور)
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط (صور)

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