بنس ردًا على ترامب: ليس من صلاحياتي رفض نتائج الانتخابات

أكد مايك بنس نائب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الأربعاء، أنه لا يمكنه رفض الأصوات الانتخابية التي ستجعل جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، وذلك ردا على طلب ترامب منه عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات خلال جلسة الكونجرس.وقال بنس في كلمة له أمام الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للتصديق على نتائج الانتخابات، إنه ليس من صلاحياته قبول أو رفض نتائج الانتخابات بشكل منفرد.وبدأت، مساء اليوم، جلسة الكونجرس الأمريكي بشقيه الشيوخ والنواب للتصديق بشكل نهائي على فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة وهزيمة الرئيس الحالي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة.وترأس مايك بنس نائب ترامب مجلس الشيوخ فيما ترأست نانسي بيلوسي مجلس النواب وتم إجراء عمليات التصديق على فوز بايدن.وتوافد مناصرو الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على مبنى الكونجرس في واشنطن رفضا لإعلان هزيمته في انتخابات الرئاسة أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.جاء ذلك بعد دعوة ترامب في خطاب له أنصاره للزحف نحو مبنى الكونجرس والاعتراض على تزوير الانتخابات من قبل الحزب الديمقراطي.