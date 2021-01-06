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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1642 إصابة بكورونا في المغرب

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:23 م
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، عن تسجيل 1642 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 447081 حالة.

وأفاد بيان للوزارة، اليوم، بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية قد بلغ 4094295 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 37 وفاة جديدة ليصل إجمالى عدد الوفيات إلى 7618 حالة، كما تم تسجيل 2036 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 418744 حالة.

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