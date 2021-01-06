عضو برجال الأعمال: سنظل دومًا شركاء الوطن فى البناء والتنمية

هنأ محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية وجميع الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.وقال المنزلاوي:«نهنئ أخوتنا الأقباط في هذه المناسبة العظيمة التي تجسد كل معاني الإخوة والمحبة والترابط بين شركاء الوطن والوطنية، راجيًا الله العلي القدير أن يعيدها على الأخوة الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير وأن يحفظ الله مصر ويديم عليها الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي».وأضاف عضو الشيوخ: «سنظل دومًا شركاء الوطن في البناء والتنمية ونبذ العنف ومحاربة الإرهاب والتطرف، والتشبث بروح التسامح وقيم ومبادئ ديننا دين المحبة والسلام الذي يدعونا الي العمل والوقف صفًا واحدًا مع الدولة في مواجهة التحديات والمخاطر وأى محاولات للنيل من وحدة الصف أو لعرقلة بناء مستقبل وطنا لما فيه صالح البلاد والعباد والأجيال القادمة».