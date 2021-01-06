بدء جلسة الكونجرس للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية

بدأت، منذ قليل، جلسة الكونجرس الأمريكي بشقيه الشيوخ والنواب للتصديق بشكل نهائي على فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة وهزيمة الرئيس الحالي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة.ويترأس مايك بنس نائب ترامب مجلس الشيوخ، فيما تترأس نانسي بيلوسي مجلس النواب وسيتم إجراء عمليات التصديق على فوز بايدن، التي ستكون آخر مرحلة في التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق اليوم، ببدء مناصري الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بدأوا بالتقدم باتجاه مبنى الكونجرس في واشنطن رفضًا لإعلان هزيمته في انتخابات الرئاسة أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.جاء ذلك، بعد دعوة ترامب في خطاب له مساء اليوم أمام حشد شعبي في واشنطن، أنصاره للزحف نحو مبنى الكونجرس والاعتراض على تزوير الانتخابات من قبل الحزب الديمقراطي.