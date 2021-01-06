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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قصة صورة: أم كلثوم تحاور إحسان: إيه رأيك في الجيل الجديد؟

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:28 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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صورة نادرة جمعت بين كوكب الشرق أم كلثوم والكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس داخل مكتبه، كشفت عنها الصفحة الرسمية للكاتب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت عليها: "كوكب الشرق أم كلثوم مذيعة تحاور الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس".

بالبحث عن مناسبة الصورة، وجدنا أنه دار حوار بالفعل بين أم كلثوم والأديب الكبير، إذ تقمصت كوكب الشرق دور مذيعة، وتحدثت مع إحسان في عدة أمور وقضايا فنية، ووضع مقارنة بين الجيلين الجديد والقديم، وسألته: "إيه رأيك في الجيل الجديد؟"، ليرد عليها صاحب في بيتنا رجل: "مش بفرق بينهم بشكل ثابت، العمر مش هو اللي بيقيم الناس، في الجيل القديم في ناس كويسين وناس منجحوش، والجيل الجديد كده برضه".

بينما قالت أم كلثوم: "أنا بشوف الجيل الجديد واعي أكتر من الجيل القديم، الحياة متاحة له بشكل أكبر، جيل صريح ممكن الواحد فيهم يشرب السيجارة وميخبيش على أبوه في البيت، وده بالنسبة لي أفضل لأنه مش بيكذب.. رأيك إيه؟"، ورد عليها قائلا: "لأ، الجيل الجديد فيه شباب واعي وشباب بيتناول الأمور بسطحية زي الجيل القديم، ممكن تلاقي راجل عنده 60 سنة بيفكر أفضل من شاب عنده 25 سنة، لكن الجيل اللي بعد الجيل الجديد، هيلاقي نفسه أكثر تطورا"، وعبرت الست عن انحيازها للجيل الجديد.

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