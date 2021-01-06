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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال الصيانة الدورية وإنارة الطرق

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:25 م
طارق رحمي
طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تابع طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية المستمرة لصيانة أعمدة الإنارة بنطاق المحافظة، حيث قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بأعمال صيانة أعمدة الكهرباء وكشافات الإنارة وتغيير العوازل المكسورة وإزالة التوصيلات الخارجية بالعديد من قرى المركز والمدينة، كما تمت صيانة ٢٥ كشافا بأعمدة الإنارة بقرية عزبة الإصلاح التابعة لقرية ميت عساس بمركز سمنود، وكذلك قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بصيانة كشافات الإنارة العامة وتركيب كشافات جديدة بالجعفرية.

وفى مركز ومدينة طنطا، تمت صيانة وتركيب كشافات لإضاءة طريق دفرة - جنزور -الكورنيش، كما قام قسم الإنارة بحي ثان المحلة الكبرى بحملة لمتابعة أعطال الأعمدة الكهربائية تم من خلالها القيام بتصليح الأعطال وتغيير اللمبات التالفة والمستهلكة بغيرها، وذلك بمنطقة منشية البكري وشارع أسامة بن زياد، وكذلك تمت تغطية أحد الكابلات أمام مسجد السيدة رقية وتركيب كشافات ليد بشارع الترعة.

وفي ذات السياق، قام حي ثان طنطا بأعمال الصيانة الدورية لكشافات أعمدة الإنارة بنطاق الحي، وتمت صيانة وتركيب كشافات ليد بشارع السيد الشاعر من شارع ٢٥ الموقف، وكذلك تركيب كشافات ليد بشارع محمد عمارة من شارع أحمد العربي بالقرشي.

ووجه الدكتور طارق رحمي، رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجميع الجهات المعنية بالاهتمام بتكثيف أعمال الإنارة العامة لإضاءة الطرق، وإنارة الشوارع الرئيسية والجانبية على مستوى المحافظة، وعمل صيانة دورية لأعمدة الإنارة حرصًا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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