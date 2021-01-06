السعودية تطلق خدمة إلكترونية للتحقق من هوية المقيم

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، إطلاق النسخة الرقمية من هوية مقيم لتسهيل التحقق من هوية الوافدين بالمملكة.وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات النقيب ناصر بن مسلط العتيبي، إن النسخة الرقمية من هوية مقيم أصبحت متاحة على تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني "أبشر أفراد" تحت مسمى "هوية مقيم الرقمية"، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وأشار العتيبي إلى أن الهوية الرقمية ستسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المقيمين في حال عدم حملهم أصل الهوية من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية عبر تطبيق "أبشر أفراد" من خلال رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code).وأكد المسؤول السعودي أن هوية مقيم الرقمية ستكون نقطة تحول في تطوير عملية التحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية للأفراد مع القطاعات ذات العلاقة في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد".