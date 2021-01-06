حبس «توأم إمبابة» بتهمة التنمر على المواطنين

أمر المستشار هشام رفعت الشريف، رئيس نيابة إمبابة، بحبس شقيقين توأم، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التنمر على المواطنين في إمبابة.وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين يدعى إبراهيم حسن، وشهرته «سنجاري» وشقيقه التوأم قاما بالتنمر على المواطنين بشارع الوحدة في إمبابة، والتحرش بالفتيات، حيث نشرا الفيديوهات على تطبيق «تيك توك» من خلال حساب باسم «كريزي توينز»، وشرحت التحقيقات أن المتهمين يقومان بالتوقف بالشارع ويسخران من المارة بألفاظ بذيئة وسباب ويصل الأمر أحيانا إلى المعاكسة.وجهت النيابة للمتهمين اتهامات التنمر والإساءة لقيم المجتمع المصري وإساءة استخدام وسائل الاتصال وقررت حبسهما.وقد كشفت ملابسات تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شخص بالتنمر على المواطنين.