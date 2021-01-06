معارض تركي عن غياب صهر أردوغان: سأبحث في عداد المفقودين!

أبدى نائب حزب الشعوب الديمقراطي، عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، تعجبه من غياب صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزير المالية السابق بيرات البيراق، متسائلا: «أين الصهر؟ سأبحث في عداد المفقودين!».وذكر موقع «جمهوريت» التركي، أنه قد وُجهت نداءات مثيرة للاهتمام لأسرة وأقارب البيراق، الذي فُقد بعد استقالته من وزارة الخزانة والمالية. وعلى هذا قال نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزل، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في البرلمان «نسأل: أين العريس؟ ياسيد يلدرم، هل تعلم أين الذي جعلك تخسر إسطنبول، أين الصهر؟ يجب أن تسأل أصدقاءك وأعداءك أين الصهر؟»، وفقا لموقع تركيا الآن.فيما قال جرجرلي أوغلو، في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أين الصهر؟ سأبحث وأسأل في عداد المفقودين منذ سنوات. الصهر مفقود منذ شهرين. إذا طُلب مني أن أبحث عنه سأتقدم بالبحث عنه. ليس لدينا أي تمييز».