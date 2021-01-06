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سياسي

نائب بعد إصابته بكورونا: «لا عار ولا جريمة.. ده ابتلاء من ربنا»

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:04 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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كشف محمد عريبي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه كان مصابًا بالوباء هو وأفراد أسرته.

وقال عريبي، في بيان الأربعاء: "أكتب إليكم وأنا أتماثل للشفاء في آخر أيام النقاهة، لأخبركم بتجربتي فالإصابة ليست عارا ولا جريمة"، معقبًا: "كان هذا الابتلاء من الله مؤلما نفسيًا أكثر من الألم الجسدي.. أسبوعان من العزلة.. 336 ساعة بغرفة منزلي وحيدًا أُعاني من شتى الأعراض المؤلمة ومُحاط بأصناف العلاج المختلفة حتى جاءت الطامة الكبرى.

أوضح عضو الشيوخ أن الأمر الأشد ألمًا وعذابًا هو بدء ظهور الأعراض على الأبناء بالتتابع، خاصة أنه كان الوسيط والناقل لهذا الضرر إليهم مع ظهور نتيجة كل مسحة من أبنائه كان يتناسى مرارة المرض ويتجرع مرارة تعذيب الضمير، مشيرًا إلى أن الأيام مرت كئيبة وصامتة ببطء شديد حتى عبرنا مرحلة الخطر معًا مؤمنين بقضاء الله وقدره، متأملًا ماذا سيفعل إذا ما نجّاه الله من ذلك الكرب.

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