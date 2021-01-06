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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ما هى أعراض الموجة الثانية من فيروس كورونا 2021

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:35 م
كورونا
كورونا
نوران إمام
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بدأت الدولة في اتخاذ عدد من القرارات وفرض عدد من القوانين للحد من انتشار فيروس كورونا، وتزامنًا مع تزايد عدد الإصابات والذي كسر حاجز الألف إصابة ودخول مصر في الموجه الثانية لفيروس كورونا والذي أظهر تمحور جديد في أعراضه كما أظهر قدرته السريعة في الانتشار، ترصد «الدستور» في التقرير التالي أعراض الموجة الثانية من فيروس كورونا 2021 وفق ما ذكرته منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.

أعراض الموجة الثانية من فيروس كورونا 2021

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أبرز أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع زيادة الإصابات بالموجة الثانية للجائحة والذي لاحظ سرعة انتشارها واتخاذ الفيروس محور جديد بالإضافة إلى ظهور أعراض جديدة به تختلف عن أعراض الموجة الأولى مع زيادة في حدة تلك الأعراض والذي جاء على مقدمة تلك الأعراض هي فقدان حاستي الشم والتذوق.
قالت الوزارة في منشور توعوي لها، إن الأعراض تشمل" الرشح، الكحة، فقدان حاستي الشم والتذوق، الشعور بألم في الجسم، إسهال أو قيء، ارتفاع درجة الحرارة، ضيق في التنفس، وصداع" كما ذكرت في منشورتها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي أن في حالة ظهور كل تلك الأعراض يجب الخضوع البروتوكول العلاجي الذي نشرته وزارة الصحة والسكان.

ونشرت وزارة الصحة والسكان أرقام الخطوط الساخنة لتلقي أي استفسارات وتقديم كافة المساعدات للمرضى أو المشتبه بإصابته بكورونا، فيمكنك التواصل عبر الخط الساخن 105 أو 15335 التابعة للوزارة.

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وفي نفس السياق وضعت منظمة الصحة العالمية مجموعة من الأعراض لفيروس كورونا موضحة أنه في حالة ظهور تلك الأعراض عند المواطنين يجب اللجوء للرعاية الصحية فورًا، وقالت المنظمة في منشور توعوي لها "إذا ظهرت عليك أي من الأعراض التالية، اتصل بمقدم الخدمة أو المرفق الصحي والتمس الرعاية الطبية على الفور".

وكانت الأعراض التي وضعتها المنظمة في منشورها هي "ألم بالصدر، عدم القدرة على الكلام أو الحركة أو تشوش في الذهن وضيق في التنفس وصعوبة في التنفس"، كما اشارت المنظمة في المنشور أن أكثر الأعراض شيوعا لفيروس هي فقدان حاستي الشم والتذوق والإرهاق والسعال والحمى فيما كانت الاعراض الأقل شيوعًا هي الصداع والطفح الجلدي والتهاب الحلق واحمرار بالعنين.

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