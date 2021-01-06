ما هى أعراض الموجة الثانية من فيروس كورونا 2021

أعراض الموجة الثانية من فيروس كورونا 2021

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وكانت الأعراض التي وضعتها المنظمة في منشورها هي "ألم بالصدر، عدم القدرة على الكلام أو الحركة أو تشوش في الذهن وضيق في التنفس وصعوبة في التنفس"، كما اشارت المنظمة في المنشور أن أكثر الأعراض شيوعا لفيروس هي فقدان حاستي الشم والتذوق والإرهاق والسعال والحمى فيما كانت الاعراض الأقل شيوعًا هي الصداع والطفح الجلدي والتهاب الحلق واحمرار بالعنين.

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أبرز أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع زيادة الإصابات بالموجة الثانية للجائحة والذي لاحظ سرعة انتشارها واتخاذ الفيروس محور جديد بالإضافة إلى ظهور أعراض جديدة به تختلف عن أعراض الموجة الأولى مع زيادة في حدة تلك الأعراض والذي جاء على مقدمة تلك الأعراض هي فقدان حاستي الشم والتذوق.قالت الوزارة في منشور توعوي لها، إن الأعراض تشمل" الرشح، الكحة، فقدان حاستي الشم والتذوق، الشعور بألم في الجسم، إسهال أو قيء، ارتفاع درجة الحرارة، ضيق في التنفس، وصداع" كما ذكرت في منشورتها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي أن في حالة ظهور كل تلك الأعراض يجب الخضوع البروتوكول العلاجي الذي نشرته وزارة الصحة والسكان.ونشرت وزارة الصحة والسكان أرقام الخطوط الساخنة لتلقي أي استفسارات وتقديم كافة المساعدات للمرضى أو المشتبه بإصابته بكورونا، فيمكنك التواصل عبر الخط الساخن 105 أو 15335 التابعة للوزارة.وفي نفس السياق وضعت منظمة الصحة العالمية مجموعة من الأعراض لفيروس كورونا موضحة أنه في حالة ظهور تلك الأعراض عند المواطنين يجب اللجوء للرعاية الصحية فورًا، وقالت المنظمة في منشور توعوي لها "إذا ظهرت عليك أي من الأعراض التالية، اتصل بمقدم الخدمة أو المرفق الصحي والتمس الرعاية الطبية على الفور".