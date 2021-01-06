رواية «السيرة الغيرية».. من التقويض إلى التفريط

رواية السيرة الغيرية هى واحدة من أبرز أنواع الكتابة الروائية، وقد أخذت في الفترة الأخيرة مكانتها في الظهور بشكل ملفت للاهتمام، خاصة أنها تتناول حياة الشخصيات العامة من المشاهير، ويحسب للروائي والمترجم الشاب طلال فيصل أنه قدم أكثر من عمل روائي في هذا السياق "سرور، بليغ" روايتان لشخصيتان بارزتان في المشهد الثقافي والإبداعي في مصر والعالم العربي.عن السيرة الغيرية من التقويض إلى التفريط، هذا ما يدور حوله هذا التقرير:يقول الناقد والأكاديمي شاكر عبد الحميد في البداية يجب التنويه بأننا ضد المصادرة على الكتابة في أجناس الإبداع بصفة عامة، وبالتالي أن هذا الرأي ينطبق على كتابة رواية السيرة الذاتية الغيرية، لكن ثمة ضوابط علينا أن ننتبه إليها أمام نصوص السيرة الغيرية، وأهمها على الإطلاق تلك المتعلقة بواقع من يتم الكتابة عنه، فلا يجب الافتئات على واقعه بخلق أحداث ووقائع تمس الشرف والأخلاق، كذلك مهم وضروري أن يكون ثمة جديد فيما يتم تقديمه عبر هذه الأعمال المتعددة والمتعلقة بشخصية واحدة.ومن جانبه؛ يقول الكاتب الروائي أشرف الصباغ، إن موضوع كتابة "السيرة الذاتية" للفنانين والممثلين وكبار الكتاب والعلماء والمشاهير الذين لعبوا دورا مهما في الفن، وشكلوا مفاصل ومراحل انتقالية في حقب زمنية معينة، قتل بحثا، وتجاوزه الزمن بكثير. فالفنان أو الكاتب أو العالم أو الراقصة أو الممثلة ليس لهما جانب واحد أو صورة واحدة أو شخصية جامدة لا تتغير، وإنما تتعدد أوجه الشخصية وصورها، بل ومن الممكن أن تتعدد أدوارها وتتركب.ويؤكد الصباغ على أن مثل هذه الشخصيات بحاجة إلى إضاءات متعددة ودورية تظهر تجلياتها وأبعاد أدوارها. وكلما تقدمت العلوم والمعارف والفنون، اتسعت الرؤية. وكلما اتسعت الرؤية، صار حتميا إعادة القراءة والكتابة والتوغل في أعماق الشخصيات الفردية للمبدعين.وعن إلصاق تهم السرقة لكتاب يشتغلون على سيرة ذاتية لشخصية عامة قد تم إنجاز أعمال عنها ؟ يؤكد الصباغ أنه لا شيء اسمه سرقة أو انتحال أو اقتباس عندما يقوم كاتب أو صحفي بكتابة كتاب أو موضوع مشابه لما كتبه كاتب أو صحفي آخر. إننا بذلك ندخل إلى منطقة مؤسفة من العطب الإبداعي والفني والمهني، هناك عشرات الكتب والروايات والقصص، وربما العروض المسرحية ذات الفصل الواحد وذات الطبيعة الخاصة، عن بيكاسو وفريدة كاهلو ومارلين مونرو وألبرت أينشتاين وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وألبير كامو ولينين ونيتشه وجوته وكونديرا وماركيز ونجيب محفوظ ومحمود سعيد ومحمود مختار وحتشبسوت. في الحقيقة لم أسمع يوما أن أحد المؤلفين أو الكتاب اتهم الآخرين بالسطو أو السرقة أو الاقتباس.وفي نفس السياق؛ يقول الكاتب علاء فرغلي: "لا يمكن اعتبار أسبقية كاتب في تناول شخصية ما، ذات أثر تاريخي، امتلاكا مطلقا لحق تناول هذه الشخصية تاليا بأي وسيلة فنية كانت، رواية أو لوحة أو عمل سينمائي أو غيرها من وسائل التعبير الفني والجمالي".ويؤكد علاء فرغلي على أن مصادرة كاتب على حق كاتب آخر في تناول شخصية سبق له تناولها في نص أدبي، هو نوع من الجهل بطبيعة الفن، والقصور في فهم رسالته. إذا أخذنا بهذا المبدأ فهذا معناه قتل الشخصية التاريخية وطمس معالمهما بأعمال فنية قد تكون رديئة، أساءت إليها عن دون قصد بطريق التناول السطحي، أو رداءة الأسلوب، أو تناولها أيديولوجيا وحصرها في منطقة فكرية ضيقة، أو غيرها من الأسباب.ويلفت صاحب "وادي الدوم " إلى أن الشخصية التاريخية هي بمثابة "ثيمة"، يحق لأي فنان تناولها من وجهة نظره، ويصبح القارئ هو القاضي الذي يحكم على جودة العمل ومدى إشباعه لرغبته في معرفة هذه الشخصية والتعايش معها، ومدى نصاعة الإضواء التي نجح في إلقائها في الزوايا المظلمة من هذه الشخصية. بل وينطبق ذلك في ظني على الأحداث التاريخية والأماكن والحقب الزمنية.واختتم علاء فرغلي بأن الظرف الوحيد الذي يحق فيه للكاتب ذي الأسبقية منازعة كاتب آخر أن يكون التناول الجديد معتمدا بشكل أساسي على عمله، وينطلق من افتراضات سبق له التوصل إليها باجتهاداته الخاصة، كنوع من الاكتشاف.