رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التعاون الدولي» تستعرض جهودها في تنمية مشروعات الطاقة المتجددة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:12 م
رانيا المشاط
رانيا المشاط
أسماء إبراهيم
طباعة
قالت وزارة التعاون الدولي إن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع زيادة عدد السكان.

وشرعت الدولة منذ صدور قانون الطاقة المتجددة (مرسوم بقانون ٢٠٣٢٠١٤) في تشجيع القطاع الخاص على لعب دور في استراتيجية التحول الأخضر في البلاد وإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وظهرت العديد من مبادرات نشر الطاقة المتجددة مثل مبادرة شركة كرم سولار، التي كانت بمثابة أول شركة خاصة للطاقة الشمسية المتكاملة في مصر تحصل على ترخيص من الهيئة المصرية لتنظيم الكهرباء.

وساعد ذلك مصر في أن تصبح واحدة من الدول الرائدة في المنطقة في مجالات الطاقة المتجددة، وهو ما أظهره تقرير صدر في سنة 2020 عن الآفاق المستقبلية للطاقة الشمسية.

في السطور التالية، يستعرض "الدستور" جهود وزارة التعاون الدولي المنفذة في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر.

فمن أجل تحقيق ثورة الطاقة النظيفة من خلال تعزيز الشراكات، وقّعت وزارة التعاون الدولي والكهرباء اتفاقية برنامج شراكة الطاقة المصرية الدنماركية 20192022 مع وكالة الطاقة بوزارة المناخ والطاقة والمرافق الدنماركية لإطلاق التحول الأخضر في مصر والاستثمار في الطاقة المتجددة.

تهدف الاتفاقية إلى دعم الدولة في تسريع وتيرة التحول الأخضر في مصر من خلال وضع خطط لضمان الوصول إلى الطاقة النظيفة بأسعار معقولة وتنفيذ مشاريع طاقة الرياح، حيث تسعى مصر إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى أكثر من ٤٣٪ بحلول عام 2035.

بناء أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم في مصر

يعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي يتم تنفيذه في أسوان رابع أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم، ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية ليصبح أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم عند اكتماله وسيضم 32 محطة لتوليد الطاقة ويقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو مليوني طن سنويًا - أي ما يعادل إخراج حوالي 400 ألف سيارة من الطرق.

كما يعد ذلك مثالًا على كيفية تمكين تنمية المواطن ووضعه في بؤرة التنمية من خلال مشروعات الطاقة المتجددة، حيث ساعد المشروع على تنويع فرص العمل وتحسين سبل العيش لآلاف الأسر، إضافة إلى ذلك عملت مؤسسة التمويل الدولية على تطوير استراتيجية للاستثمار في رأس المال البشري من خلال تدريب المزارعين على المهارات الحديثة، وتطبيق استراتيجيات تسويق أفضل تمكن المزارعين من الوصول بشكل أفضل لسلاسل التوريد المحلية.

حاليًا، يعمل أكثر من 10.000 مصري في الموقع أثناء عملية البناء وسيوظف 4،000 شخص بمجرد تشغيل المجمع بالكامل.

مكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى
لدعم خطة التعافي الأخضر في القاهرة الكبرى وتقليل تلوث الهواء اتفقت وزارة التعاون الدولي، مع البنك الدولي، على تمويل تنموي بقيمة 200 مليون دولار في أكتوبر 2020، لدعم قدرة الدولة على مكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، ومكافحة التغيرات المناخية من خلال تقليل انبعاثات الكربون، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز نظام صنع القرار المتعلق بمنظومة مكافحة ملوثات الهواء بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية 2030.

ويسهم المشروع في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بخفض الملوثات الناتجة عن الجسيمات للنصف وتنفيذ برنامج استراتيجي للحفاظ على جودة الهواء بما يلبي الأهداف التنموية 2030.

موضوعات متعلقة

خاص.. حازم إمام يكشف حقيقة تعيينه بمجلس النواب

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

وفاة أول طفل متأثرًا بكورونا فى المنوفية

هيئة قناة السويس تكشف حقيقة الإعلان عن وظائف جديدة

الصور

image description

إعلان نتيجة انتخابات مجلس أمناء محافظة دمياط

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

الأكثر قراءة

خلال ساعات.. مصطفى محمد ينتقل إلى الدوري الفرنسي

خاص.. حازم إمام يكشف حقيقة تعيينه بمجلس النواب

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

تردد قناة العربية 2021

النمسا: توزيع لقاح «كورونا» الأسبوع المقبل

خبيرة صحية وسياسية: التوتر الجيوسياسي زاد من سوء جائحة كورونا

لقاح موديرنا يحصل على ضوء أخضر للاستخدام أوروبيا

أيام زمان

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

جميلة الجميلات: خطفت الأنظار ورفض والدها زواجها من أنور وجدي

عبدالوارث عسر.. ترك وظيفة المالية وقدم عددًا من النجوم للساحة الفنية

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

مقالات الرأي
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
خالد عكاشة
إلى أين تذهب إثيوبيا؟!
المزيد

الثقافة

بعد غلق 32 عاما.. وزيرة الثقافة تتابع أعمال تطوير متحف الجزيرة للفنون

قصة صورة: أم كلثوم تحاور إحسان: إيه رأيك في الجيل الجديد؟

رواية «السيرة الغيرية».. من التقويض إلى التفريط

الوجه الآخر لوحيد حامد.. أديب «مع وقف التنفيذ»: رحل قبل استكمال روايته