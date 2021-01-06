4166 إصابة بكورونا في لبنان

أعلن لبنان، الأربعاء، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) إلى 199925 حالة بعد تسجيل 4166 إصابة جديدة.وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، إنها سجلت 21 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1537 حالة.وأشارت أيضا إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 136559 حالة، فيما بلغ مجموع الفحوصات التي اجريت خلال ال24 ساعة الماضية 30255 فحصا.وكانت اللجنة الوزارية اللبنانية الخاصة ب(كورونا) أعلنت، الإثنين الماضي، عن إعادة إقفال البلاد التام ابتداء من غد الخميس حتى الأول من فبراير المقبل لمواجهة تفشي فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19).