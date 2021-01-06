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خطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

_ أولى خطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي الدخول على الموقع الرسمي الخاص بهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا:



_ والخطوة التالية هي كتابة الرقم التأميني لصاحب المعاش.



_ بعدها كتابة الرقم السري الخاص بالمواطن الذي يحصل على المعاش.



وإذا كان من يقوم بعملية الاستعلام لم يسبق له تسجيل الدخول من قبل يجب عليه إنشاء حساب جديد على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حتى يتمكن من الاستفسار عن المعاش، ويتم ذلك عن طريق:



_ اختيار كلمة مستخدم جديد.



_ كتابة البيانات الخاصة بالمواطن على الموقع من حيث رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني، وتاريخ الميلاد... وغيرها.



_ سيظهر بعد كتابة البيانات السابقة كود على الشاشة، من حروف وأرقام باللغة الإنجليزية، تتم كتابته.



_ ثم يتم الضغط على تسجيل كخطوة أخيرة، وبذلك يكون المواطن امتلك حسابا يستعلم من خلاله.

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