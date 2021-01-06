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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

خطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:30 م
جريدة الدستور
اسماء منصور
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في هذا التوقيت يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي في مصر، وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن طريقة الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي للعاملين في القطاع الحكومي إلكترونيًا وبما يتلاءم مع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد بدلًا من الذهاب لمكاتب وزارة التضامن الاجتماعي والاستفسار عن الأمر وأيضًا بدلًا من التوجه لمكاتب البريد والتعرض للزحام.

وتستعرض «الدستور» في السطور التالية خطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي.

خطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي


_ أولى خطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي الدخول على الموقع الرسمي الخاص بهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا:

_ والخطوة التالية هي كتابة الرقم التأميني لصاحب المعاش.

_ بعدها كتابة الرقم السري الخاص بالمواطن الذي يحصل على المعاش.

وإذا كان من يقوم بعملية الاستعلام لم يسبق له تسجيل الدخول من قبل يجب عليه إنشاء حساب جديد على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حتى يتمكن من الاستفسار عن المعاش، ويتم ذلك عن طريق:

_ اختيار كلمة مستخدم جديد.

_ كتابة البيانات الخاصة بالمواطن على الموقع من حيث رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني، وتاريخ الميلاد... وغيرها.

_ سيظهر بعد كتابة البيانات السابقة كود على الشاشة، من حروف وأرقام باللغة الإنجليزية، تتم كتابته.

_ ثم يتم الضغط على تسجيل كخطوة أخيرة، وبذلك يكون المواطن امتلك حسابا يستعلم من خلاله.

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جدير بالذكر، أنه تم الإعلان منذ منتصف شهر يوليو الماضي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي عن إنهاء ملف العلاوات الخمس للقطاع الخاص، لجميع المؤسسات التي منحت في السابق علاوات خاصة، مؤكدة أن المؤسسات التي صرفت لفترة علاوة خاصة ثم توقفت جارٍ الاستهلاك عنها في الوقت الحالي من لجنة داخل الوزارة، وسيتم منح العلاوات الخمس، وفقًا للقيمة المحددة.

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