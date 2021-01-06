وزير خارجية قطر: الأزمة الخليجية وضع استثنائى وحلها نجاح للجميع

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن الأزمة الخليجية كانت وضعًا استثنائيًا لسنوات مضت، مشيرًا إلى أن الحل يعد انتصارًا لمجلس التعاون الخليجي.وأضاف في تصريحات متلفزة أوردتها صحيفة "الشرق" القطرية اليوم الأربعاء: "اتفقنا على مبادئ أساسية لتجاوز الخلاف الحالي وقواعد لحوكمة علاقات الدول مستقبلا"، موضحًا أن أساسيات الاتفاق هو عدم المساس بأي دولة أو التدخل بشئونها أو تهديد أمن الإقليم.وفيما يخص الشأن الإيراني، قال الوزير القطري إن دول مجلس التعاون لديها رؤى مختلفة مع إيران، ونريد حلولًا لخفض التصعيد، ونرقب التصعيد بين أمريكا وإيران، ورسالتنا للطرفين نحن لا نريد تصعيدًا أو عملًا عسكريًا.وحول نشر اتفاق المصالحة الخليجية "بيان العُلا" من عدمه، قال الوزير القطري: "لم يتم الاتفاق على نشر البيان، ولكن فيه مبادئ أساسية تم توضيحها، فالقواعد المحددة لبيان العُلا قواعد عامة ومبادئ رئيسية ونشرها من عدمه لم يتم بحثه، ولا أعرف مدى اهتمام باقي الدول بنشر البيان النهائي للقمة ولا إحراج فيه لأي دولة".وبشأن الخطوات التي تلي اتفاق العلا، أوضح: "الخطوات هي عودة العلاقات إلى طبيعتها ما قبل الأزمة من قبل جميع الأطراف، ولا نستطيع أن نقول إن هذا نجاح لقطر أو السعودية أو أي دولة أخرى بل نجاح للجميع".وأضاف: "نعتبر ما حدث مصالحة والسعودية مثلت كل الأطراف والجميع شارك والجميع وقع".وتابع: "وجدنا إرادة من الأطراف لحل الأزمة وكانت عبر تفويض السعودية لتمثيل باقي الدول"، لافتًا إلى أن الدول الأطراف مختلفة في طبيعتها وبالتالي التعامل معها مختلف.وبشأن ما بعد الاتفاق وعودة العلاقات، قال: "لا شك أن العملية ستأخذ وقتها ولكنها بين الشعوب أسهل من الجوانب السياسية".يأتي ذلك عقب إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية، التي عقدت أمس الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.