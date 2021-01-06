«رفضًا لفوز بايدن».. أنصار ترامب يزحفون نحو الكونجرس استجابة له

أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الأربعاء، ببدء آلاف من مناصري الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بدأوا بالتقدم باتجاه مبنى الكونجرس في واشنطن رفضًا لإعلان هزيمته في انتخابات الرئاسة أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.جاء ذلك بعد دعوة ترامب في خطابه مساء اليوم أمام حشد شعبي في واشنطن، أنصاره للزحف نحو مبنى الكونجرس والاعتراض على تزوير الانتخابات من قبل الحزب الديمقراطي.وأضاف ترامب: "سأمشي معكم من هنا إلى مبنى الكونجرس لنطلب من أعضائه القيام بالعمل السليم والكثيرون في الحزب الجمهوري تنقصهم الشجاعة".وأكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته أنه لن يستسلم مطلقا ولن يعترف أبدًا بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.