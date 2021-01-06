محافظ بورسعيد يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهنئة، اليوم الأربعاء، للإخوة الأقباط، أبناء الوطن الواحد بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الشعب المصري بمزيد من الخير والرخاء والأمن والأمان، في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.وأكد المحافظ أن المجتمع المصري يتكون من نسيج صلب لم تنجح قوى الشر من أعداء الوطن في زعزعته أو إثارة الفتنة بين صفوفه، مشيرًا إلى أن المصريين دائما يقدمون دروسًا في ثقافة التعايش بين الإخوة في الوطن الواحد، مما يسهم في نهضة الدولة وتقدمها.وأضاف أن العيد اليوم هو عيد لجميع المصريين الكل يحتفل به وهذا هو عظمة المصريين الذين يحتفلون معا في جميع المناسبات والأعياد، مشيرًا إلى أن النسيج المصري نسيج فريد وقوي وفشل جميع أعدائنا في زعزعة تلاحمه.