المؤرخ وليد فكرى: أردوغان «مجنون سلطة» يشبه هتلر (حوار)

■ بداية.. كيف بدأت رحلتك مع الكتابة التاريخية؟



■ من واقع معرفتك وكتابتك فى هذا المجال.. ما سبب ظهور جماعات العنف على مدار التاريخ؟



■ قلت إن الأفكار المتطرفة تستند إلى وقائع تاريخية بها الكثير من المغالطات.. كيف؟



■ لماذا ترى أن المرأة لم تكن «مقهورة» قبل الإسلام؟



■ ما سبب اعتراضك على وصف عصر ما قبل الإسلام بـ«الجاهلى»؟



■ هل هذا التعميم جعلك ترفض وصف التاريخ الإسلامى بـ«الدموى»؟



■ هل يحاول «أحفاد العثمانيين» الانتقام لأجدادهم حاليًا بعد ما أذاقتهم مصر الويلات على مر التاريخ؟



■ ماذا تقدم لجمهورك فى كتابك الجديد «الجريمة العثمانية»؟



■ كيف تنظر إلى «الأساطير» وموقعها من التاريخ؟



■ هل تنوى توظيف رؤيتك التاريخية فى أعمال درامية مستقبلًا؟ وهل يجب أن تلتزم الدراما بالوقائع التاريخية؟



■ أتعتقد أن كتب التاريخ التى تُدرس للتلاميذ فى مصر تحتاج إلى مراجعة؟



■ ما الكتب التى ترشحها لمن يحب القراءة من الشباب؟



لماذا اخترت أحمد خالد توفيق لتقديم كتابك الأول؟



لم يتخيل وليد فكرى أن مرضه الذى حرمه من اللعب مع أقرانه حينما كان طفلًا، سيكون السبب الذى يصل به لأن يكون من أشهر المؤرخين بين أبناء جيله، ليثرى الكاتب السكندرى المكتبة المصرية بأعمال تتحدث عن التاريخ عبر مراحل زمنية مختلفة، وتقدم ما يشبه «إعادة قراءة» فريدة من نوعها لذلك التاريخ.فى حواره التالى مع «الدستور»، يُعيد «فكرى» قراءة العديد من الوقائع التاريخية، التى يعتبرها البعض من «الثوابت»، وإن كانت غير ذلك فى حقيقتها، ويقدم تحليلًا وافيًا لظاهرة «العنف» وجماعاته على مدار التاريخ، وكيف يستخدم المتطرفون وقائع مزيفة لتجنيد الأتباع وتحقيق الأهداف.كما يتطرق إلى العلاقة بين التاريخ والدراما، وهل من الضرورى أن تلتزم الأعمال الدرامية بصحيح التاريخ أم لا؟ كاشفًا فى الوقت ذاته عن تفاصيل اتجاهه إلى هذا العالم الثرى خلال الفترة المقبلة.- أهتم بقراءة كتب التاريخ منذ أن كنت طفلًا، فوقتها عانيت من مشكلات صحية منعتنى من مشاركة أقرانى اللعب، لذا قضيت أغلب وقتى فى القراءة، وما ساعدنى على ذلك أننى ولدت فى بيت ملىء بالكتب، ولأننى كنت أدرس فى «مدرسة فرنساوى»، ظن والداى أن ذلك قد يؤثر على لغتى العربية، فأحضرا لى مدرسًا يدعى «متولى» لتعليمى اللغة العربية، وكان يشجعنى على مواصلة القراءة.وبدأت الكتابة خلال دراستى فى المرحلة الإعدادية، وأتذكر أن أول من شجعنى على كتابة أفكارى مدرس يدعى «حمدى غراب»، واستمرت محاولاتى فى هذا الإطار إلى أن التحقت بكلية الحقوق، وبدأت فى نشر بعض الموضوعات عبر منصة إلكترونية، ضمن باب حمل عنوان «تاريخ شكل تانى»، الذى أصبح عنوان أول كتاب لى، وبعدها بدأت فى التعاون مع دار نشر خاصة، طبعت معها ٧ كتب، وأصبحت أكتب فى أكثر من موقع إلكترونى.وأريد الإشارة إلى أننى «نقّحت» أول كتابين لى، بعدما تغيرت رؤيتى، فكلما زادت المعرفة زادت الرؤية عمقًا، وما شجعنى على اتخاذ هذه الخطوة هو إشادة قامات كبيرة بما أكتبه، مثل الدكتور محمد عفيفى، أستاذ التاريخ المعاصر، والدكتور قاسم عبده قاسم، المؤرخ الكبير، والدكتور محمد الجوهرى، أحد رواد علم الفلكلور والثقافة الشعبية، وآخرين خارج مصر وداخلها.- العنف نوع من «الاستسهال»، فالمنطقى أن يتناقش اثنان مختلفان فى الرأى باستخدام الحجج العقلانية حتى يصلا إلى حل، دون السعى لأن يقنع أحد منهما الآخر، فالمطلوب هو التحاور والبحث عن نقاط الاتفاق، لكن المتطرفين لا يفكرون بهذا الشكل، بل يعتمدون على منهج «أنا أو أنت».ولأنهم موتورون ولا يملكون المعلومة فيلجأون إلى العنف والترويع والقتل لحسم الأمور، وعلى سبيل المثال، لم تقتل جماعة «الحشاشين» قادة أو وزراء فقط، وامتد عنفهم إلى الخطباء والفقهاء والمفكرين، لأنهم كانوا لا يريدون أن يعلو أى صوت على صوتهم.ويمكننا تشبيه هؤلاء بتاجر بارت بضاعته، فبدلًا من مراجعة نفسه، اختار أن يضر بقية التجار ويفسد بضائعهم، وجميعهم يستخدم الدين كستار لجرائمه، ولإقناع المواطنين البسطاء بالتطرف.- الشخص الطبيعى حينما يريد تكوين وجهة نظر بشأن موضوع ما يبدأ فى البحث وجمع المعطيات بحياد لبناء نظريته، لكن المتطرف يرى الأمور بشكل سطحى، ويُكون وجهة نظره دون دراسة حقيقية، ويتبنى وجهات نظر جاهزة دون التأكد من كونها صادقة أو منطقية، بل ويلوى عنق الوقائع التاريخية ليصل إلى استنتاج ما.والتكفيريون إذا بحثوا فى التاريخ فلن يجدوا ما يدعم أفكارهم، وسيجدوا ما يهدم كل ما يؤمنون به من أفكار متطرفة، لذا عادة ما يتم تجنيد المتطرفين عبر إخبارهم بوقائع تاريخية مزيفة، أو بشكل سطحى لا يعكس حقيقة الأمور، وهذا نوع من «النصب».وللدكتور قاسم عبده قاسم، المؤرخ والمترجم الكبير، مقولة فى كتابه «إعادة قراءة التاريخ»، الذى أرشحه لكل مهتم بالتاريخ، قال فيها: «هناك من يقرأ التاريخ كبكائيات، وآخرون يدرسونه لاستشراف المستقبل»، وأنا أتفق معه فى وجهة نظره، فهناك كثيرون يقرأون التاريخ لدعم «بكائياتهم»، مثل راغب السرجانى، وعلى الصلابى المدرج على قوائم الإرهاب والعضو بجماعة الإخوان الإرهابية، فقراءات هؤلاء فى التاريخ تهدف إلى الهدم لا البناء، وهو ما نوه إليه ابن خلدون فى كتابه: «العبر وديوان المبتدأ والخبر».- نعم، المرأة لم تكن مقهورة قبل الإسلام، وانتشار معلومات مثل تعرض البنات لـ«السبى» و«الوأد» هو نتيجة لنقص المعرفة بالتاريخ، وهو ما سيتغير مع الوقت، لأن الوعى يزيد. «السبى» مثلًا كان موجودًا فى كل الحضارات، خلال عصور كان القوى خلالها يبيع ويشترى الضعيف، و«الوأد» كان موجودًا أيضًا فى أماكن وعصور كثيرة.وهناك قصة شائعة دارت أحداثها فى اليونان القديمة، تؤكد أن مجتمع «إسبرطة» كان يرمى الأطفال فى الجبال، فإن مات، فهذا دليل على كونه ضعيفًا ولا يستحق الحياة، وإن عاش فسيكون مقاتلًا، ولا يمكن بالطبع الاقتناع بأن جميع الذين عاشوا فى هذا المكان وهذه الفترة اقتنعوا بتلك الفكرة، لكنه أمر انتشر مثل «الوأد»، والفكرة ببساطة هى: تخلص المجتمع من العناصر غير المفيدة بالنسبة له.وبعض العرب كانوا يدشنون حركات مناهضة لقتل الإناث والأطفال، فما لا يعلمه البعض أن «الوأد» كان للأطفال المعاقين، وكان يفعله كذلك الأب الذى يرى أنه لن يتمكن من رعاية طفله.- لم أعترض على اللفظ، بل على تعميمه فى المطلق، فلا أرى مشكلة فى أن يصف الدين الإسلامى من لا يعرفونه فى هذا الوقت بأنهم جاهلون به، أما ما يخص باقى جوانب الحياة السياسية والثقافية والحضارية فلا يمكن وصفها بـ«الجاهلية»، لأنهم كانوا مثل بقية الأمم، ولديهم تقدم ملموس فى العديد من نواحى الحياة.- التاريخ الإسلامى ليس «دمويًا» إن جرت مقارنته بتاريخ بقية الحضارات، وأرى أن الحضارة الإسلامية فى التاريخ الوسيط هى «الأعظم»، والمقصود بـ«الوسيط» هنا هو الفترة منذ سقوط روما حتى القرن الخامس عشر الميلادى، والتى جاءت بعد التاريخ القديم، الذى يمتد من قبل اختراع الكتابة حتى سقوط روما.ففى الوقت الذى كانت تحرق أوروبا خلاله التراث اليونانى، كان المسلمون يترجمونه، وهم من حافظوا على هذا التراث، وكانوا يرسلون كتبهم إلى أوروبا، واستطاعت الحضارة الإسلامية لمّ شمل العالم بعد أن كانت الصراعات تمزقه حينها، فضمت دولة الإسلام أعراقًا كثيرة وثقافات مختلفة تحت لوائها، لذا أرى أن وصف هذه الحضارة بأنها «دموية» ظالم.وعلى المستوى الشخصى، ركزت فى كتاباتى على الجانب الدموى من التاريخ الإسلامى، لأننى كنت أتعامل مع الموقف كطبيب يريد فتح الجرح لتطهيره، وأن نتعلم من أخطائنا.- لا، ما يحدث الآن مصالح وليس «انتقامًا»، والحقيقة أن المصريين داسوا على أنوف «العثمانيين» فى معارك شتى، ففى عصر السلطان قايتباى حاول «العثمانيون» العبث بأمن المملكة التى كانت حدودها تضم الشام والأناضول، فهزمهم المصريون بقيادة أزبك، الذى كان صديقًا ومساعدًا للسلطان الأشرف، وهو الذى أنشأ حى الأزبكية، وكانت الهزيمة ثقيلة لدرجة أن «العثمانيين» طلبوا تدخل تونس.الآن، أرى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مجرد «مجنون بالسلطة» يفكر فى إعادة «المجد العثمانى»، وهو يشبه «هتلر»، لأنه يحلم بالتمدد فى سوريا وليبيا لمحاصرة مصر، التى تعد جزءًا مهمًا فى أى معادلة، وأحذر من أن «العثمانيين الجدد» بارعون فى قراءة التاريخ، لكن ليس للاستفادة منه، بل للتدليس وتشويه الواقع.- الكتاب هو تجميع لسلسلة مقالات نشرت على موقع «سكاى نيوز» عربية، الذى بدأت فى التعاون معه فى نوفمبر ٢٠١٨، وكانت تجربة جميلة، وحينما نويت العمل على هذا الكتاب كنت أريد الكتابة عن سلبيات الفترة العثمانية، وأعتبر أن الكتاب رد حقيقى على ما يقال حول إيجابيات العثمانيين.البعض يحلو له اختصار الحكم الإسلامى فى فترة العثمانيين، وهناك الكثير يردون على هذا، مثل المؤرخ اللبنانى محمد سهيل طقوش، وفى كتبه بعض الأفكار التى يدافع فيها عن العثمانيين، ورغم اختلافى معه، فأنا أحترمه.وهناك مؤرخون يكتبون لخدمة أغراض سياسية، مثل المؤرخين المناصرين للنظام التركى «التيار الأردوغانى الجديد»، وهم يمجدون العثمانيين ويربطون بينهم وبين النظام التركى الحالى لكسب التعاطف، ويصفونهم بـ«الأسياد سلاطين بنى عثمان»، وهذا نفس المنهج الذى اتبعه تنظيم «داعش» الإرهابى، حينما حاول إعادة تقديم فكرة الخلافة إلى غير المثقفين من المسلمين، لذا رأيت ضرورة أن يكون هناك مَن يرد على هذا التأريخ المزيف.كتابى يرد على تحصين التاريخ العثمانى دينيًا، وأنا أتقبل الاختلاف معى، لكن باحترام، دون أن يتهمنى أحد فى دينى، كما يحدث مع مؤرخين كثر، بالمنطق الطفولى الشهير فى مصر «الشنطة فيها كتاب دين».الكتاب يرد على الآلة الإعلامية التركية، التى تسيس العلم والتاريخ لتشويه مفاهيم، مثل العروبة والوطنية، وأنا لا أكتب بشكل مسيس، بل أكتب حقائق وأحرص على تضمين المصادر، وأرحب بالاختلاف، وإن رأى أحد أننى أقدم كتابات مسيسة فعليه أن يناقشنى.فى الأخير، «الجريمة العثمانية» هو أضخم كتبى، وأعتبره تجربة جديدة، وأشعر بالحماس الشديد تجاهها.- أعتقد أن «الأساطير» هى بداية كل شىء، بداية كتابة التاريخ، وبداية العلم والدين، ففى البداية كانت هناك «أساطير» تفسر الظواهر الطبيعية، مثل البرق والرعد والبراكين والزلازل والعواصف، وسيطرت إلى أن قضى عليها العلم.وهناك أمر ساعد فى استمرار «الأسطورة»، هو أن يقدم شخص عالم بالطب نفسه كساحر، ليعالج الناس فعلًا، لكن تحت ستار السحر، بهدف تحقيق استفادة وسلطة أكبر.وأتذكر قصة كتبها الدكتور نبيل فاروق فى مذكراته، قال خلالها إن عقربًا لدغه فى قدمه حينما كان فى الصعيد، فأحضر له أهل القرية «شيخًا» ليعالج الإصابة، ولم يستطع الاعتراض حينها، وأحضر هذا «الشيخ» إناءً ووضع داخله ماءً ساخنًا وأضاف إليه الملح، ثم وضع قدم «نبيل» داخلها وفتح موضع اللدغة وبدأ فى سحب السم وهو «يتمتم» بأشياء. علميًا ما فعله «الشيخ» صحيح، لأن الماء الساخن يوسع الأوعية الدموية؛ ما يساعد على خروج السم، لكنه «تمتم» ليوهم الناس بأنه ساحر.«البابليون» مثلًا كانوا يوهمون الناس بأن الآلهة هم الذين أرسلوا الملوك، لإقناعهم بأن الملك مُحصن، وفى اليمن القديم كان الملك يجمع بين وظيفته ووظيفة الكاهن، وكان يطلق عليه لقب «مكرب» بالعربية القديمة التى تعنى الآن «مقرب».وفى مصر القديمة كان الملك هو تجسيد لـ«حورس»، وفى مرحلة أخرى «ابن الآلهة»، لذا كانت «الأساطير» تخدم السياسة والدين والعلم بالفعل.- نعم، ولدىّ خطة لأصل إلى ذلك، وأعمل حاليًا على «مشروع روائى» بالفعل. وأرى أن الدراما لا يجب أن تقدم التاريخ الصحيح، لأنها ليست وسيلة لتقديم المعرفة للناس، بل تقدم وجهة نظر كاتبها تجاه أمور معينة، لكن توظيف التاريخ فيها أمر مهم، لأنه يدفع الجمهور إلى القراءة.فمثلًا مسلسل «ممالك النار» الذى تحدث عن طومان باى جعل الكثيرين يبحثون عن تاريخ الرجل، وهناك مسلسل «الملك فاروق» للدكتورة لميس جابر والمخرج حاتم على، جعل الناس تبحث أيضًا، وكذلك فيلمىّ «أيام السادات» و«ناصر ٥٦».وأتذكر هنا مقولة للكاتب العظيم ألكسندر دوماس: «من حقك أن تعتدى على التاريخ بشرط أن ينجب منك طفلًا جميلًا»، وقصده أن ينجح الكاتب فى استخدام التاريخ لصالحه. وفى الأخير يعرف الجميع أن هذا «عمل درامى» أى ليس «فيلمًا وثائقيًا» مثلًا. لكن فى الأعمال الوثائقية، مثل مسلسل «الاختيار» لا بد من الالتزام بالوقائع التاريخية.وهناك مشروعات درامية نجحت فى الاستفادة من التاريخ، ويمكننا النظر فى ذلك إلى مشروعات إبراهيم عيسى والمنسى قنديل وسعد مكاوى ونجيب محفوظ وجمال الغيطانى، وأرى أن المصريين قادرون على تقديم الكثير فى هذا المجال.وأشدد على ضرورة دعم هذا الاتجاه، فهناك دول لا تملك تاريخًا مثل تاريخنا، ومع ذلك تفوقت فى تقديم دراما تاريخية، لذا لا بد من التعاون بين الكتاب والمخرجين ومصممى الديكور و«الجرافيكس» والملابس لتقديم أعمال تاريخية قوية.- نعم، وقد قلت ذلك فى أحد كتبى، والتقيت منذ سنوات ببعض الأصدقاء الذين يعملون فى المجلس الاستشارى للتعليم والبحث العلمى برئاسة الجمهورية، وأوضحت لهم أوجه اعتراضى على مناهج التاريخ، وكانوا متعاونين جدًا، وأسعى لتصحيح هذه الأمور، عبر مشاركتى السنوية فى «يوم المعلم والتاريخ» بمعهد «جوتة»، فى إطار التعاون الثقافى بين مصر وألمانيا، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وبمشاركة أكاديميين بارزين.ورغم أن المنظومة التعليمية فى مصر تتطور بشكل مبهر، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، يبذل مجهودًا كبيرًا للنهوض بتلك المنظومة، فإنه لا يزال أسلوب التدريس يحتاج إلى تطوير، ولا بد من تدريب الطلاب على البحث الصحيح عن المعلومة، خاصة أن المعلومات الخاطئة متاحة أكثر من الصحيحة، فواحد مثل الإرهابى على الصلابى، كان يتعمد وضع «إشارات» تصل بالقارئ إلى التطرف وكراهية الآخر، كما أن التاريخ لا يكتبه المنتصر على طول الخط، والمهزوم يشارك فى كتابته كثيرًا، مثلما حدث فى حرب أكتوبر، ومحاولة البعض إشاعة أن مصر هى الخاسرة فى تلك الحرب.- كتابات قاسم عبده قاسم ومحمد سهيل قطوش، بالإضافة إلى إصدارات المركز القومى للترجمة، وهو من المشروعات العظيمة التى يجب أن نلتفت إليها، وأيضًا إصدارات هيئة الكتاب، وأنصح الشباب بتكوين وجهة نظرهم الخاصة بعد قراءة كل عمل.كنت مترددًا قبل أن أطلب هذا الطلب من الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وبمجرد أن تجرأت وطلبت ذلك، وجدته يوافق بسهولة، ويؤكد حبه لقراءة أعمالى ومتابعة مقالاتى، وأتذكر أنه ناقشنى فى أول مقال لى، الذى حمل عنوان «الجاهلية»، وقال إن مقالاتى ستكون «مراجع مهمة»، لذلك طلبت منه أن يقدم أول كتبى، وهاتفنى بعد أن أرسل لى المقدمة، وسألنى إن كانت أعجبتنى أم لا